الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بوجود رامي ربيعة.. محمد بن زايد يستقبل نادي العين بعد التتويج بالدوري الإماراتي

عبدالله هشام

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات فريق نادي العين لكرة القدم والجهازين الإداري والفني بمناسبة تتويج الفريق ببطولة "دوري أدنوك للمحترفين 2025 ـ 2026 " للمرة الـ 15 في تاريخه.

ويلعب رامي ربيعة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق لفريق العين الإماراتي وشارك معهم في التتويج بلقب البطولة. 

وهنأ بن زايد خلال اللقاء اللاعبين ومدرب الفريق والجهازين الإداري والفني ومجلس الإدارة وجماهير النادي بهذا الإنجاز متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الفرق الرياضية في الدولة خلال منافسات المواسم المقبلة.

وحث الشيخ محمد بن زايد اللاعبين على مواصلة التميز وتعزيز الإنجازات مؤكداً أن تطوير منظومة القطاع الرياضي المتكاملة يمثل محوراً مهماً ضمن رؤية الدولة التنموية الشاملة والمستدامة لبناء جيل من الرياضيين القادرين على الإسهام في صناعة مستقبل الوطن وإعلاء اسم الدولة في المحافل والمنافسات الرياضية العالمية.

من جانبهم أعرب وفد النادي عن شكرهم وتقديرهم للاهتمام والدعم اللذين يوليهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لقطاع الرياضة والشباب في الدولة مما كان له كبير الأثر في تطوير الرياضة الإماراتية.

والتقطت للشيخ محمد بن زايد مع اللاعبين ومسؤولي النادي الصور التذكارية.

حضر المجلس الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والمسؤولين والضيوف والمواطنين.

