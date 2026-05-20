عارفينه ومش أول مرة ليه.. مذيعة شهيرة تتهم مدرب لياقة بالتعدي عليها

أثارت مذيعة شهيرة حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وثّقت خلاله تعرضها للتعدي من جانب مدرب لياقة بدنية.

وأكدت المذيعة، خلال الفيديو، أن الواقعة لم تكن الأولى من نوعها، مشيرة إلى أنها تلقت العديد من الرسائل من فتيات أخريات فور نشر صورة المدرب، أكدن خلالها تعرضهن لمواقف مشابهة من الشخص نفسه.

وأضافت أن التعليقات والرسائل انهالت عليها بعد نشر الفيديو، حيث اتهمت بعض الفتيات المدرب بارتكاب وقائع تعدٍ سابقة، من بينها اتهامات تتعلق بفتيات صغيرات داخل مدرسة شهيرة، ما تسبب في تصاعد الجدل حول الواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولم تكشف المذيعة حتى الآن عن اتخاذها إجراءات قانونية رسمية ضد المدرب، فيما تفاعل عدد كبير من المتابعين مع الواقعة مطالبين بفتح تحقيق وكشف حقيقة الاتهامات المتداولة