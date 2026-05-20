الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الذهب يتراجع عالميًا لأدنى مستوى في شهر ونصف.. والجنيه الذهب عند 54 ألف جنيه

ولاء عبد الكريم

سجلت أسعار الذهب تراجعًا عالميًا إلى أدنى مستوياتها في نحو شهر ونصف، بالتزامن مع استمرار الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، بينما تراجع الجنيه الذهب في مصر إلى مستوى 54 ألف جنيه تقريبًا، وفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة.
 

أسعار الذهب اليوم 


شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا محدودًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20 مايو 2026، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 6815 جنيهًا بتراجع 0.29%، بينما سجل عيار 24 نحو 7788 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5841 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الذهب 45520 جنيهًا، وسجلت الأوقية عالميًا نحو 4483 دولارًا.
 

فجوة سعرية أقل
 

أوضح التقرير أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والعادل انخفضت من 132.74 جنيه إلى 102.16 جنيه، ما يعكس تحسن كفاءة التسعير داخل السوق المحلية، وتراجع علاوة المخاطرة المرتبطة بالدولار، إلى جانب تحسن نسبي في السيولة واستقرار السوق الموازية للعملة.
 

سعر صرف داعم
 

أشار التقرير إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 53.15 جنيه بانخفاض 0.34%، وهو ما ساهم جزئيًا في الحد من تراجع الذهب محليًا، رغم استمرار فقدان الجنيه نحو 2.21% من قيمته خلال الشهر الماضي.
 

ضغوط عالمية
 

على الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية من 4482.49 دولار إلى 4474.41 دولار بخسارة 8.08 دولارات، مع استمرار قوة مؤشر الدولار عند مستوى 99.35 نقطة، وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، ما قلل من جاذبية الذهب كملاذ استثماري.
 

سياسة نقدية
 

أكد التقرير أن الأسواق أصبحت أكثر اقتناعًا باستمرار السياسة النقدية المتشددة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع ارتفاع التضخم الأمريكي إلى 3.8%، وتزايد احتمالات تأجيل خفض الفائدة حتى 2027، وهو ما يشكل ضغطًا مباشرًا على الذهب.
 

توترات جيوسياسية
 

أشار التقرير إلى أن التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران منذ فبراير 2026 ما زالت تؤثر على الأسواق، خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز، لكن تأثيرها على الذهب تراجع لصالح تأثيرات التضخم وأسعار الطاقة والسياسة النقدية.
 

ترقب الأسواق
 

تترقب الأسواق صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة لـالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحثًا عن إشارات أوضح بشأن مسار الفائدة، وتأثيرها على الذهب والدولار وعوائد السندات.
 

تحركات المعادن
 

ارتفعت الفضة بنسبة 1.1% إلى 74.64 دولارًا للأوقية، كما صعد البلاتين 0.2% إلى 1925.30 دولارًا، والبلاديوم 0.9% إلى 1366 دولارًا للأوقية، على عكس اتجاه الذهب.
 

مشتريات قوية
 

أوضح تقرير آي صاغة أن مشتريات البنوك المركزية ارتفعت بنسبة 17.35% لتصل إلى 243.7 طن خلال الربع الأول من 2026، في إطار توجه عالمي لتنويع الاحتياطيات بعيدًا عن الدولار.
 

عوامل متضادة
 

حدد التقرير ثلاثة عوامل داعمة للذهب تتمثل في مشتريات البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية، وعودة الشراء بعد التراجعات، مقابل ثلاثة ضغوط رئيسية تشمل قوة الدولار، وارتفاع الفائدة الأمريكية، وزيادة عوائد السندات.
 

اتجاه حذر
 

واختتم التقرير بأن الذهب لا يزال يتحرك في نطاق عرضي يميل للهبوط على المدى القصير، مع ترقب الأسواق لأي تغير في السياسة النقدية الأمريكية أو التطورات الجيوسياسية، والتي قد تعيد دعم الأسعار مجددًا.

