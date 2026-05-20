زيت فول الصويا.. مصر تتقدم إلى المركز 13 عالميًا بنمو 67% وتوسع في الأسواق الإقليمية



نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية عبر تطبيق «زووم» بعنوان «فرص تصدير زيت فول الصويا إلى الأسواق الدولية»، ضمن سلسلة ندواته الأسبوعية التي تستهدف دعم المصدرين المصريين بالمعلومات السوقية الحديثة، وتحليل اتجاهات الطلب العالمي، وتحديد الأسواق الواعدة أمام المنتجات الغذائية المصرية.



صادرات 265 مليون دولار



أكد المجلس أن صادرات مصر من زيت فول الصويا ومشتقاته بلغت نحو 265 مليون دولار في 2025 مقابل 159 مليون دولار في 2024، بنمو يقارب 67%، كما سجلت 54.6 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 بنمو 32% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، مع ارتفاع الكميات من 36.9 ألف طن إلى 44.1 ألف طن.



مصر المركز 13 عالميًا



أوضح المجلس أن مصر جاءت في المركز الثالث عشر عالميًا ضمن أكبر الدول المصدرة للبند الجمركي HS 1507 بقيمة صادرات تقارب 265 مليون دولار وحصة 2% من الصادرات العالمية، وبمتوسط سعر تصديري نحو 1,154 دولارًا للطن، مع هيمنة الأرجنتين عالميًا تليها البرازيل والولايات المتحدة ونيبال والصين وأوكرانيا وباراجواي وهولندا وتركيا وبوليفيا وروسيا وإسبانيا.



أسواق عربية وأفريقية



أشار المجلس إلى أن المغرب والجزائر والأردن في صدارة الأسواق المستوردة من مصر، حيث استحوذت المغرب على 73 مليون دولار، والجزائر 63 مليون دولار، والأردن 28 مليون دولار، إلى جانب أسواق أخرى تشمل إسبانيا والسعودية وموريشيوس والهند والمملكة المتحدة وتونس وموريتانيا.



نمو تاريخي للصادرات



لفت المجلس إلى أن صادرات مصر من زيت فول الصويا شهدت تطورًا من 27 مليون دولار في 2015 إلى 265 مليون دولار في 2025، مع تسجيل أعلى كمية في 2020 بنحو 257 ألف طن، وارتفاع الكميات إلى 237 ألف طن في 2025.



هيكل الصادرات المصرية



أوضح المجلس أن زيت فول الصويا الخام HS 150710 استحوذ على 74% من الصادرات بقيمة 196 مليون دولار، مقابل 26% لزيت فول الصويا المكرر HS 150790 بقيمة 69 مليون دولار، مع نمو المكرر بنسبة 143% خلال 2025 مقارنة بعام 2024.



أسعار وتنافسية



أشار إلى أن متوسط السعر التصديري للخام بلغ 1,035 دولارًا للطن مقابل 1,130 دولارًا عالميًا، بينما بلغ للمكرر 1,265 دولارًا للطن مقابل 1,690 دولارًا عالميًا، ما يعكس فرصًا لرفع القيمة المضافة.



الإنتاج العالمي



أوضح أن الإنتاج العالمي من زيت فول الصويا بلغ 70.9 مليون طن في موسم 2024/2025، مقارنة بمتوسط 61.3 مليون طن خلال عشر سنوات، مع تصدر الصين والولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين الإنتاج العالمي بنحو 80 إلى 85%.



الأسواق المستوردة عالميًا



ذكر المجلس أن الهند تتصدر الواردات العالمية بقيمة 6.499 مليار دولار، تليها بنغلاديش وكندا وبيرو والمغرب والجزائر وكوريا وبولندا وكولومبيا والصين، مع دخول المغرب والجزائر ضمن أكبر الأسواق عالميًا.



الصادرات العالمية



أوضح أن الأرجنتين تتصدر صادرات زيت فول الصويا عالميًا بقيمة 7 مليارات دولار وحصة 39%، تليها البرازيل والولايات المتحدة ونيبال والصين وأوكرانيا وباراجواي وهولندا وتركيا وبوليفيا وروسيا وإسبانيا، ثم مصر في المركز الثالث عشر.



فرص تصديرية جديدة



أشار إلى فرص واعدة أمام مصر حتى 2030 تشمل الجزائر وتونس والأردن والإمارات وزيمبابوي، إضافة إلى كندا وإسبانيا والكويت وغيرها، مع تقدير فرصة الجزائر وحدها بنحو 88 مليون دولار.



السوق الجزائري



أوضح أن الجزائر تستحوذ على 4% من الواردات العالمية بقيمة 588 مليون دولار، وتأتي تركيا في الصدارة بحصة 45%، تليها البرازيل وإيطاليا، بينما تأتي مصر في المركز الرابع بحصة 11%.

أسواق المكرر

لفت إلى أن كندا وإسبانيا والكويت تتصدر الفرص التصديرية للبند HS 150790، حيث تبلغ فرصة كندا 10 ملايين دولار، وتستحوذ على 26% من الواردات العالمية.



المشهد الكندي والإسباني



أوضح أن كندا تستحوذ على 26% من واردات العالم من المكرر، بينما تستحوذ الأرجنتين على 54% من السوق الإسباني، وتسيطر الإمارات على الحصة الأكبر من السوق الكويتي.



دور القيمة المضافة



أكد المجلس أن المرحلة المقبلة تركز على التوسع في التكرير والتعبئة ورفع القيمة المضافة، مع أهمية دراسة سلاسل الإمداد والتنافسية اللوجستية في الأسواق المستهدفة.

التحديات العالمية

أشار إلى أن القطاع يتأثر بتقلبات الأسعار وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية، مع أهمية دعم الشحن للأسواق الأفريقية بنسبة 25% والعراق والولايات المتحدة بنسبة 20%.