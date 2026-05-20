طرح الإعلان التشويقي لفيلم «صقر وكناريا» لـ محمد إمام وشيكو

كشفت الشركة المنتجة عن الإعلان التشويقي الأول لفيلم «صقر وكناريا» بطولة محمد إمام وشيكو، تمهيدًا لطرحه يوم 24 يونيو المقبل بدور العرض السينمائي، ضمن موسم صيف 2026.

وظهر الثنائي خلال البرومو في أجواء كوميدية حيث عبر محمد إمام عن سعادته بالتعاون الأول بينهما، بينما أكد شيكو أن الفيلم يحمل طابعًا اجتماعيًا.

البرومو التشويقي لفيلم صقر وكناريا

وظهر محمد إمام بالفيديو وهو يقول لشيكو: مبسوط إني اشتغلت معاك لأول مرة والله، ليرد الأخير: أنا اللي مبسوط ده شرف ليا.



قصة فيلم صقر وكناريا

وتدور أحداث فيلم “صقر وكناريا” في إطار يجمع بين الإثارة والكوميديا، حول “صقر” الذي يقرر الابتعاد عن عالم العصابات والمخاطر بحثا عن حياة أكثر هدوءا، قبل أن يلتقي بـ“بلال”، الكاتب المهووس بعالم الجاسوسية والمغامرات، لتنطلق بعدها سلسلة من المفارقات والمواقف غير المتوقعة التي تقلب حياتهما رأسا على عقب.

أبطال فيلم صقر وكناريا

ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزي، خالد الصاوي، يارا السكري، انتصار، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم دياب ومحمود عبد المغني وآخرون