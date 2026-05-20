موعد مباراة بيراميدز وسموحة في ختام الدوري المصري

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع بين بيراميدز وسموحة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في مباراة تمثل الفرصة الأخيرة للفريق السماوي للمنافسة على اللقب.

موعد مباراة بيراميدز وسموحة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الأربعاء 20 مايو 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسموحة

وتُنقل المواجهة عبر قناة أون سبورت بلس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، مع استوديو تحليلي يسبق اللقاء ويعقبه لتحليل أبرز الأحداث.

موقف بيراميدز من حسم اللقب

ويدخل بيراميدز اللقاء محتلاً المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر الزمالك، ما يجعل الفوز على سموحة أمراً ضرورياً، مع ترقب نتيجة مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة ذاتها، أملاً في حصد أول لقب دوري بتاريخ النادي.

في المقابل، يحتل سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة، ويسعى لإنهاء موسمه بصورة إيجابية وتقديم أداء قوي أمام بيراميدز في ختام مشواره بالبطولة.