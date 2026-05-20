قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
2.89 مليار ريال مكاسب اقتصادية لقطر بفضل كأس العرب
وزير مالية لبنان والسفير الكويتي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وزير مالية لبنان والسفير الكويتي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
القبض على 3 طلاب تعدّوا بالضرب على مدرس في القليوبية
اتصالات النواب توافق على موازنة القومي للاتصالات وتوصي بزيادة مكافآت التدريس
الحج ليس طقوسًا فقط.. التوبة ورد المظالم وصلة الرحم مفاتيح القبول .. خالد الجندي يوضح
وزير الخارجية يدعو الشركات البريطانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر
رئيس البورصة المصرية: نستهدف الوصول بنسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات إلى 30% بحلول 2030
الجفاف وحرب إيران يفاقمان معاناة المزارعين في الولايات المتحدة
خبراء يحذرون من دخول السندات الأمريكية منطقة الخطر.. تفاصيل
وزير الخارجية يؤكد اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يدعو الشركات البريطانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي
أ ش أ

دعا الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الشركات البريطانية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتوسيع أنشطتها القائمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم / الأربعاء / بلندن مع رؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين للشركات البريطانية العاملة في مصر، إلى جانب ممثلي صناديق الاستثمار وعدد من رجال الأعمال البريطانيين.

وأكد وزير الخارجية أن الاستثمار في السوق المصري يمثل فرصة استراتيجية للشركات الراغبة في النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأعرب الوزير عبد العاطي، خلال اللقاء، عن اعتزاز مصر بالعلاقات الاقتصادية الممتدة مع المملكة المتحدة، وما حققته الشركات البريطانية من حضور قوي داخل السوق المصري على مدار السنوات الماضية، معبرا عن التطلع إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مختلف القطاعات.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام، رغم ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة، مؤكداً أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على التكيف والصمود في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.

واستعرض الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، بما في ذلك تطوير السياسات النقدية والمالية، وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية والجمركية، بما يسهم في دعم حركة التجارة والاستثمار.

وأكد كذلك اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي باعتباره شريكاً رئيسياً في عملية التنمية.

واستعرض الوزير عبد العاطي، خلال اللقاء، المزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية الحديثة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المجالات الصناعية واللوجستية والطاقة، مشيراً إلى برنامج "الرخصة الذهبية" الذي أطلقته الحكومة المصرية لتيسير إجراءات إقامة المشروعات الاستراتيجية.

وأوضح أن البرنامج يلقي اهتماماً متزايداً من المستثمرين الأجانب لما يوفره من تسهيلات وإجراءات سريعة وموحدة.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشركات البريطانية وصناديق الاستثمار عن تقديرهم للتطور الذي تشهده بيئة الاستثمار في مصر، مؤكدين اهتمامهم باستكشاف فرص جديدة للتعاون وزيادة استثماراتهم في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

الدكتور بدر عبد العاطي الفرص الاستثمارية مصر الشركات البريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الأهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي سيتوّج بالدوري المصري

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

الطماطم

انفراجة قريبة في أسعار الطماطم.. متى يبدأ الانخفاض الحقيقي؟

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

الذهب

فجوة سعرية .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بمصر

ترشيحاتنا

التنجستن والأتربة النادرة

المفوضية الأوروبية تقلص اعتمادها التجاري والعسكري على بكين

الصين

الصين تخفض الإنفاق الحكومي بأكبر وتيرة في 6 أشهر وسط تباطؤ اقتصادي مفاجئ

الولايات المتحدة والبولندي

مسئولون بولنديون يرحبون ببقاء القوات الأمريكية في أراضيهم

بالصور

للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة .. الشرقية تناقش آليات إقامة «شلتر» بالعاشر من رمضان|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها
جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها
جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

بالستان الجريء.. زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها
بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها
بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

بسمة عطا تنتهي من اللمسات الأخيرة لألبومها الجديد وتستعد لطرحه بعد العيد

بسمة عطا
بسمة عطا
بسمة عطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد