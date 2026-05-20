وزير الخارجية يدعو الشركات البريطانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر

دعا الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الشركات البريطانية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتوسيع أنشطتها القائمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم / الأربعاء / بلندن مع رؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين للشركات البريطانية العاملة في مصر، إلى جانب ممثلي صناديق الاستثمار وعدد من رجال الأعمال البريطانيين.

وأكد وزير الخارجية أن الاستثمار في السوق المصري يمثل فرصة استراتيجية للشركات الراغبة في النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأعرب الوزير عبد العاطي، خلال اللقاء، عن اعتزاز مصر بالعلاقات الاقتصادية الممتدة مع المملكة المتحدة، وما حققته الشركات البريطانية من حضور قوي داخل السوق المصري على مدار السنوات الماضية، معبرا عن التطلع إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مختلف القطاعات.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام، رغم ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة، مؤكداً أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على التكيف والصمود في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.

واستعرض الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، بما في ذلك تطوير السياسات النقدية والمالية، وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية والجمركية، بما يسهم في دعم حركة التجارة والاستثمار.

وأكد كذلك اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي باعتباره شريكاً رئيسياً في عملية التنمية.

واستعرض الوزير عبد العاطي، خلال اللقاء، المزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية الحديثة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المجالات الصناعية واللوجستية والطاقة، مشيراً إلى برنامج "الرخصة الذهبية" الذي أطلقته الحكومة المصرية لتيسير إجراءات إقامة المشروعات الاستراتيجية.

وأوضح أن البرنامج يلقي اهتماماً متزايداً من المستثمرين الأجانب لما يوفره من تسهيلات وإجراءات سريعة وموحدة.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشركات البريطانية وصناديق الاستثمار عن تقديرهم للتطور الذي تشهده بيئة الاستثمار في مصر، مؤكدين اهتمامهم باستكشاف فرص جديدة للتعاون وزيادة استثماراتهم في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.