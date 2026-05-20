حسام علي صالح: السوشيال ميديا تصنع ضغوطًا وهمية للنجاح

حذّر الدكتور حسام علي صالح، استشاري تنمية الموارد البشرية والعلاقات الأسرية، من التأثير السلبي للمقارنات المستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن السعي وراء تقليد الآخرين دون وعي قد يقود إلى قرارات متسرعة تهدد الاستقرار المهني والأسري.

وقال حسام علي صالح، خلال لقاء له لبرنامج “أنا وهو وهي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن كثيرًا من الشباب أصبحوا يعيشون تحت ضغط تحقيق نجاح سريع يشبه ما يُعرض على منصات التواصل، الأمر الذي يخلق حالة من التشتت وفقدان التركيز على الأهداف الحقيقية لكل شخص.

وأشار إلى أن النجاح لا يعتمد فقط على امتلاك المهارات الفنية أو المؤهلات العملية، بل يرتبط بدرجة أكبر بالقدرة على إدارة المواقف الصعبة، والتعامل مع التحديات، واتخاذ قرارات مدروسة في الوقت المناسب.

تغيير مسارهم المهني

وأضاف أن الانجراف وراء الصور المثالية والنتائج السريعة التي يتم الترويج لها عبر الإنترنت يدفع البعض أحيانًا إلى التخلي عن وظائفهم أو تغيير مسارهم المهني دون دراسة كافية، ما ينعكس سلبًا على استقرارهم ومستقبلهم.