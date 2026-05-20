مصرع عنصرين شديدي الخطورة خلال ضبط 800 كيلو مخدرات و59 سلاحا ناريا بالمحافظات | صور

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة)، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.

جاء ذلك، في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدي الخطورة محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد في جنايات "قتل - اتجار بالمخدرات - سلاح ناري - سرقة بالإكراه - خطف") بنطاق محافظة أسيوط.

كما جرى ضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية، وضبط بحوزتهم (قرابة 800 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، شابو، أفيون، بودر، هيروين" – عدد من الأقراص المخدرة – 59 قطعة سلاح ناري "19 بندقية آلية - 27 بندقية خرطوش - 13 فرد خرطوش").

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 90 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.