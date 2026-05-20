جوجل تكشف عن Gemini Omni.. نموذج ذكاء اصطناعي يحوّل أي شيء إلى مقاطع فيديو

عندما أطلقت جوجل جيميني قبل ثلاث سنوات ، كان الهدف هو بناء نموذج لغوي كبير متعدد الوسائط - شبكة عصبية واحدة تم تدريبها على النصوص والصور والصوت والفيديو ويمكنها إنشاء محتوى بأي من هذه التنسيقات.

اليوم، وفي مؤتمر جوجل للمطورين I/O ، اتخذت الشركة خطوة ملموسة نحو هذا الهدف مع Gemini Omni، وهي عائلة جديدة من النماذج متعددة الوسائط التي يقول الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، سوندار بيتشاي، إنها ستكون قادرة على "إنشاء أي شيء من أي مدخلات".



ستبدأ منصة أومني بالفيديو. يمكن للمستخدمين الآن دمج الصور والصوت والفيديو والنصوص، وبدلاً من مجرد دمج هذه المدخلات معًا، تقوم أومني بتحليلها جميعًا لإنتاج مخرج متناسق. والنتيجة هي فيديوهات عالية الجودة تعكس فهمًا للفيزياء والثقافة والتاريخ والعلوم.

أوامر نصية بسيطة

كما يتيح تطبيق Omni للمستخدمين تعديل الصور باستخدام أوامر نصية بسيطة بدلاً من برامج التحرير المعقدة، على غرار تطبيق Nano Banana من جوجل ويعد لدى جوجل بالفعل نموذج فيديو مخصص، يُدعى Veo ، يُمكّن المستخدمين من تحويل النصوص والصور إلى مقاطع فيديو، بل وحتى توجيه وتخصيص الصور الرمزية

وتعد الرؤية طويلة المدى لـ Omni أوسع نطاقًا، وتشمل استخدام النموذج للقيام بأشياء مثل توليد الصور من الصوت، أو الصوت من الفيديو وكجزء من هذا الإصدار، سيتمكن المستخدمون أيضًا من إنشاء مقاطع فيديو باستخدام صورهم الرمزية الرقمية وهي ميزة اشتهرت بها OpenAI في تطبيق Sora الذي توقف عن العمل الآن، وذلك من خلال ميزة Cameo ولمنع التزييف العميق، سيتعين على المستخدمين الخضوع لعملية تعريفية خاصة بالمنتج، تتضمن تسجيل أنفسهم ونطق سلسلة من الأرقام،

يبدو أن جوجل تُسوّق تقنية Omni Flash كأداة موجهة للمستهلكين بشكل أكبر وعلى الرغم من التركيز الحالي على المستهلكين، فإنّ تأثيرات Omni على المؤسسات والإبداع واضحة، وستتيح جوجل Omni عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) خلال الأسابيع القادمة. وتتوقع جوجل أن يتبنى صناع المحتوى أداة إنشاء الصور الرمزية - وهي ميزة متوفرة حاليًا على Shorts. لكن على نطاق أوسع، قد يُحدث سير العمل المتكامل متعدد الوسائط نقلة نوعية للمعلنين وصناع الأفلام.

قد يكون طراز Omni Pro أنسب للاستخدامات الأكثر احترافية، إذ يُفترض أن يكون أداؤه أفضل في جميع مهام Omni ومن جانبها لم تُعلن جوجل بعد عن موعد إطلاق Pro