الإشراف العام
محافظات

لحظة الوداع.. وفاة شاب أثناء تشييع جنازة والده بإحدى قرى بني مزار

الشاب أسامة إسماعيل ووالده
REMOVE
ايمن رياض

خيّم الحزن على أهالي مركز بني مزار شمال المنيا ، حيث توفي الشاب أسامة إسماعيل أثناء تشييع جنازة والده إسماعيل قطب، متأثرًا بحالة الحزن الشديد عليه.

وشهدت مراسم تشييع الجنازة حالة من الصدمة بين الأهالي وأقارب الأسرة، بعدما سقط الابن، الذي كان يردد بصوت عال: “ ده مش ابويا ده صاحبي”، ثم سقط بشكل مفاجئ خلال تشييع جنازة والده ، ليتم نقله في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء القرية، الذين نعوا الأب والابن معًا، مؤكدين أن الواقعة تركت أثرًا كبيراً في نفوس الجميع، خاصة مع ارتباط الأسرة بسمعة طيبة بين الأهالي.

دفن بجوار والده 

كما سادت حالة من الاندهاش الاستغراب بين أهالي القرية، الذين أعربوا عن تعجبهم من هذه الواقعة المؤلمة التي جمعت الأب والابن في الوفاة خلال لحظات متقاربة، في مشهد نادر الحدوث.

وعقب إنهاء الإجراءات، تم نقل جثمان الابن ليدفن بجوار والده في مقابر العائلة، في وداع مزدوج خيّم عليه الحزن والصمت.

