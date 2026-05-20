الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
استعدادًا لعيد الأضحى.. محافظ المنيا يتفقد محطة كدوان للتأكد من جودة المياه وانتظام الخدمة

محافظ المنيا خلال تفقده محطة مياه كدوان
محافظ المنيا خلال تفقده محطة مياه كدوان
ايمن رياض

في إطار استعدادات محافظة المنيا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، محطة مياه كدوان المرشحة بمدينة المنيا، لمتابعة انتظام العمل بالمحطة والتأكد من جاهزية منظومة مياه الشرب واستمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة للمواطنين.

وتابع المحافظ، خلال الجولة، مراحل تنقية وترشيح المياه بداية من استقبال المياه الخام، مرورًا بعمليات الترويب والتطهير والترشيح، وصولًا إلى الضخ النهائي على الشبكات، حيث اطمأن على تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية ومطابقة المياه للمواصفات القياسية، بما يضمن وصول مياه شرب آمنة وصحية للمواطنين.

واستمع اللواء كدواني إلى شرح تفصيلي من المهندس حسن يحيى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حول منظومة التشغيل، حيث أوضح أن محطة مياه كدوان تُعد إحدى المحطات الرئيسية والحيوية بمحافظة المنيا، وتم إنشاؤها عام 1993، وشهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة على عدة مراحل حتى وصلت طاقتها الإنتاجية إلى 600 لتر/ثانية، لتخدم مناطق جنوب ووسط وغرب مدينة المنيا، من خلال منظومة متكاملة لتنقية المياه وفق أحدث المعايير الصحية والبيئية.

كما تفقد المحافظ المعمل المركزي بالمحطة، والذي يتولى أعمال الرقابة والتحاليل المستمرة على المياه داخل الشبكات، حيث تابع إجراءات فحص العينات التي تتم بإشراف فرق متخصصة من الكيميائيين، وأظهرت نتائج التحاليل مطابقة المياه للاشتراطات الصحية والبيئية وصلاحيتها الكاملة للاستهلاك الآدمي.

وخلال الجولة، استعرض مسؤولو المعمل آليات العمل الخاصة بضبط الجرعات الكيميائية ومتابعة نسب الترسيب والعكارة، حيث يقوم معمل محطة كدوان بمتابعة جودة المياه لـ17 محطة مياه على مستوى المحافظة، إلى جانب الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة عبر الخط الساخن 125، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة أي ملاحظات أو خلل قد يطرأ على جودة المياه.

كما اطلع المحافظ على دفتر الشكاوى والبلاغات وآليات تسجيلها ومتابعتها، موجهاً بسرعة التعامل مع الشكاوى والعمل على حلها بشكل فوري لضمان رضا المواطنين واستمرار جودة الخدمة.

وتفقد المحافظ اصطفاف سيارات ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من جاهزيتها للتعامل الفوري مع أي أعطال أو طوارئ خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على أهمية رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الحيوية لضمان انتظام الخدمة على مدار الساعة.

جاهزية محطات مياه الشرب

وأكد اللواء عماد كدوانى أن المحافظة تتابع بشكل مستمر جاهزية محطات مياه الشرب والصرف الصحي خلال فترة العيد، لضمان انتظام الخدمة وعدم وجود أي معوقات، مشددًا على أهمية الالتزام بأعمال التشغيل والصيانة الدورية وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة داخل جميع المحطات.

من جانبه، أوضح المهندس حسن يحيى، أن محطة كدوان حاصلة على شهادات اعتماد دولية في مجالات الجودة والسلامة والصحة المهنية، من بينها شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM وشهادة الأيزو ISO 45001، مشيرًا إلى أن المحطة مزودة بمعامل متخصصة لإجراء التحاليل والفحوصات الدورية، حيث يتم سحب عينات مياه كل ساعتين للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
 

الفريق الطبي
طبيب يقدم فوائد تناول اللحوم..بهذه الشروط
محافظ الشرقية
أورمان الشرقية
