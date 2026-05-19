صحة المنيا : استجابة عاجلة لحسم شكاوى مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى الحميات

وجه الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بسرعة فحص شكاوى عدد من مرضى الغسيل الكلوي داخل مستشفى الحميات بمدينة المنيا، والمتعلقة بنقص بعض الأدوية والعلاجات اللازمة للحالات المرضية، وذلك حرصا على راحة المرضى وتقديم أفضل رعاية طبية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، على سرعة التعامل الفوري مع المطالب ، مشددا على ضرورة التفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على مستوى الخدمة الطبية المقدمة.

وفي إطار المتابعة الميدانية، وبناءً على تكليفات الدكتورة مروة إسماعيل وكيل مديرية الصحة ، انتقل فريق طبي وإداري من المديرية إلى مستشفى حميات المنيا، ضم الدكتور عمرو عبد العظيم مدير إدارة خدمة المواطنين، والدكتورة نسرين فتحي مدير إدارة المتابعة، وذلك للوقوف على طبيعة الشكاوى والاستماع إلى المرضى وبحث احتياجاتهم بشكل مباشر.

وأجرت اللجنة جولة داخل أقسام المستشفى لمراجعة موقف الأدوية والمستلزمات الطبية، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المرضى، مع التأكيد على استمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات المترددة على المستشفى.

وشددت مديرية الشؤون الصحية على أن صحة المرضى تأتي في مقدمة أولوياتها، مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية وتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل عاجل.

كان عدد من مرضى الغسيل الكلوي قد تقدموا باستغاثة إلى المسؤولين مطالبين بسرعة التدخل لحل أزمة نقص العلاج داخل مستشفى الحميات، عقب نقلهم من المستشفى الأميري، مؤكدين معاناتهم من عدم انتظام صرف بعض الأدوية المهمة، وعلى رأسها حقن علاج الأنيميا التي يحتاجها المرضى بشكل دوري مع جلسات الغسيل الكلوي.