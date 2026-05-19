محافظ المنيا يستقبل وفد نقابة المهندسين لبحث سبل التعاون في دعم خطط التنمية

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، وفدًا من نقابة المهندسين الفرعية بالمنيا برئاسة الدكتور المهندس منصور عبد الرسول، وذلك لبحث آليات التعاون المشترك بين المحافظة والنقابة في دعم المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات.

ضم الوفد اللواء مهندس زكريا عبد الحكيم، والمهندس أحمد عبد الرحمن الرويدي، والمهندسة هدى فتحي محمد، والمهندسة إيمان رشدي وهبه.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ تقديره للدور الوطني والمهني الذي تضطلع به نقابة المهندسين في دعم جهود الدولة التنموية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والتخصصات الهندسية المتنوعة التي تضمها النقابة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة.

وأشار اللواء كدواني إلى أهمية تعزيز التعاون المؤسسي مع النقابات المهنية، معلنًا تنظيم ورشة عمل خلال الفترة المقبلة لمناقشة آليات تقديم الدعم والاستشارات الهندسية لخدمة أبناء محافظة المنيا، من خلال الاستفادة من الكفاءات والخبرات الفنية التي تمتلكها النقابة في مختلف المجالات الهندسية، باعتبارها بيت خبرة وذراعًا استشارية داعمة للدولة في تنفيذ مشروعات التنمية وخدمة المجتمع.

دعم خطط المحافظة

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لجهود محافظ المنيا في دفع عجلة التنمية بالمحافظة، مؤكدين دعمهم الكامل لخطط المحافظة واستعدادهم للتعاون والمشاركة الفعالة في مختلف المبادرات والمشروعات التي تخدم المواطنين.

