بشراكة يابانية.. «صندوق تطوير التعليم» و«الجايكا» يبحثان تعزيز التدريب الفني بمصنع نيسان مصر

▪︎«تطوير التعليم بالوزراء» ومعهد الكوزن وخبراء الجايكا يزورن مصنع نيسان مصر



زار وفد من صندوق تطوير التعليم، بمشاركة فريق إدارة معهد الكوزن المصري الياباني، وخبراء الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، مصنع نيسان مصر بمدينة السادس من أكتوبر، بهدف الاطلاع على أحدث التطورات بخطوط الإنتاج، وبحث آليات ربط البرامج الأكاديمية والتدريبية بالمتطلبات المتجددة لسوق العمل والصناعة.

وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الهادفة إلى تعزيز التكامل بين منظومة التعليم التكنولوجي واحتياجات القطاع الصناعي، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم مع شركة نيسان مصر.

وشهدت الزيارة حضور د. جونتشي موري، خبير الجايكا والمدير المشارك، إلى جانب ممثلي شركة نيسان مصر، ومن بينهم المهندس وليد فتحي، مدير مصنع نيسان مصر، والمهندس رامي محارب، مدير عام العلامة التجارية والاتصالات وتجربة العملاء لنيسان أفريقيا، حيث استعرضوا أحدث التطورات التي شهدتها منظومة الإنتاج بالمصنع، مؤكدين أن خطوط الإنتاج والتصنيع شهدت تحديثات متقدمة شملت الاستعانة بتقنيات وأنظمة روبوتية حديثة تدعم كفاءة العمليات الصناعية وترفع معدلات الجودة والإنتاجية.



وأشاروا إلى أن التحولات المتسارعة في بيئة التصنيع الحديثة تفرض الحاجة إلى كوادر بشرية تمتلك مهارات تقنية ومهنية متطورة وقدرات تطبيقية عالية، وهو ما يتوافق مع نموذج التعليم التكنولوجي الذي يقدمه معهد الكوزن المصري الياباني، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على التعامل مع متطلبات الصناعة الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة والاندماج بكفاءة في بيئات العمل المستقبلية.



وقد تضمنت الزيارة تفقد خط الإنتاج المطور بالمصنع والاطلاع على أحدث نظم التشغيل والتكنولوجيا الصناعية المستخدمة، إلى جانب مناقشة مدى ارتباط هذه التطورات بالتخصصات الدراسية التي يقدمها معهد الكوزن المصري الياباني، وبحث سبل تطوير البرامج التعليمية والتدريبية بما يتوافق مع المتطلبات المتغيرة والمتسارعة للصناعة الحديثة.



كما تناولت الزيارة بحث فرص التدريب العملي للطلاب، والتعاون في مجالات البحث والتطوير، وتعزيز فرص توظيف خريجي المعهد بما يحقق التكامل بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل، ويسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات التطبيقية والمعرفية اللازمة لدعم الصناعة الوطنية.



وشهدت الزيارة كذلك استعراض الاستعدادات المتعلقة بالمنتج الجديد «نيسان ماجنيت» داخل المصنع، باعتبارها إحدى الخطوات التي تعكس التطور المستمر في عمليات التصنيع والتوسع في المنتجات بما يواكب احتياجات الأسواق المختلفة.



وفي هذا السياق، أكدت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن الصندوق يولي أهمية كبيرة لتعزيز النماذج التعليمية المرتبطة باحتياجات الصناعة الفعلية، مشيرة إلى أن التعاون مع المؤسسات الصناعية الكبرى يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق رؤية الدولة في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي.



وأضافت - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن الشراكة مع نيسان مصر تمثل نموذجًا فعالًا للتكامل بين التعليم والصناعة، حيث لا يقتصر التعاون على توفير فرص التدريب العملي للطلاب، بل يمتد إلى تطوير المناهج والتخصصات، وتعزيز البحث والتطوير، وتهيئة الخريجين للاندماج المباشر في بيئات العمل الحديثة.

وأوضحت «شرف» أن الزيارات الميدانية المستمرة تتيح فهمًا أكثر دقة للتطورات الصناعية والتكنولوجية المتلاحقة، بما يضمن تحديث المسارات التعليمية بصورة مستمرة، وإعداد كوادر قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية في قطاع الصناعة، ودعم جهود الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.



من جانبه، أكد د. أحمد البنداري، رئيس معهد الكوزن المصري الياباني، أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين المعهد والقطاع الصناعي، والاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية داخل بيئات التصنيع الفعلية، بما ينعكس بصورة مباشرة على تطوير العملية التعليمية وربطها بالتطبيقات العملية.



وأضاف أن المعهد يعمل على إعداد كوادر تمتلك المعرفة العلمية والمهارات التطبيقية والقدرة على التعامل مع التقنيات الصناعية الحديثة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، وتمثل الشراكات مع المؤسسات الصناعية الكبرى نموذجًا فعالًا لتطوير البرامج التعليمية والتدريبية، وإتاحة فرص حقيقية للطلاب في مجالات التدريب والبحث والتطوير والتوظيف .



ويواصل صندوق تطوير التعليم جهوده لتوسيع الشراكات مع المؤسسات الصناعية الوطنية والدولية بما يعزز جودة التعليم التكنولوجي، ويرسخ مفهوم التعلم المرتبط بالممارسة العملية، ويسهم في إعداد أجيال مؤهلة للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.