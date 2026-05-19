جمال بخيت وماريو سعيد بين الشعر والموسيقى في الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية ضمن نشاطها الثقافي والفكري بإشراف رشا الفقي أمسية تجمع الشاعر الكبير جمال بخيت "ضيف الشرف" وعازف العود ماريو سعيد احتفاء بحفله الذى يحمل الرقم 100 وذلك في السابعة والنصف مساء الخميس 21 مايو على المسرح الصغير وتضم فقرات موسيقية بمشاركة التخت الشرقي وأوركسترا العود.

تأتى الأمسية في إطار توجه دار الأوبرا المصرية نحو تقديم التجارب الإبداعية المتنوعة التي تفتح آفاقا جديدة للتواصل مع الجمهور عبر أشكال فنية تحمل قيماً جمالية خاصة.

تجدر الإشارة أن الفنان ماريو سعيد عازف عود ومؤلف موسيقى تخرج في بيت العود العربي وبدأ عمله به كمدرس، أسس فرقته الموسيقية وقدم معها ومنفرداً العديد من الحفلات الموسيقية في أماكن مختلفة.

ومن المعروف أن جمال بخيت شاعر مصري من مواليد 29 يناير 1954 تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم صحافة عام 1979 بدأ كتابة الشعر الغنائي منذ أواخر السبعينات وكتب عشرات اﻷغاني البارزة منها " آدم وحنان، أم الضفاير، حسك في الدنيا يابا" كما أصدر العديد من الدواوين منها شباك النبي على باب الله وغيرها و نال العديد من الجوائز والتكريمات منها جائزة أفضل نص فى مسابقة الأغنية العربية عام 1998 جائزة أفضل لحن فى مسابقة الأغنية العربية عام 1996،و اختارته الإذاعة المصرية 4 مرات متتالية لكتابة أغنية مصر في مسابقة الأغنية العربية الى جانب فى العديد من المهرجانات الشعرية والأدبية العربية.