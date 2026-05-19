انتظام توريد الأقماح واستلام 375 ألف طن منذ بدء موسم الحصاد بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مواصلة الشون والصوامع المعتمدة بالمحافظة استقبال محصول القمح المحلي لموسم حصاد 2026، مؤكدًا أن إجمالي الكميات الموردة حتى الآن بلغ 375 ألفًا و118 طنًا و915 كيلوجرامًا، من خلال 42 موقعًا تخزينيًا موزعة على مختلف مراكز المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التوريد تسير بانتظام وفق خطة متكاملة تضمن تسهيل الإجراءات أمام المزارعين، مع المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة الاستلام والتأكد من تذليل أي عقبات قد تواجه الموردين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم الفلاح وتحقيق أعلى معدلات التوريد.

وأوضح اللواء كدواني أن الأجهزة التنفيذية تتابع على مدار اليوم حركة توريد الأقماح بكافة المواقع التخزينية، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديريات التموين والزراعة والجهات المختصة، لضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات وتحقيق الانضباط الكامل بمنظومة التوريد.

وأكد المحافظ أهمية استمرار زيادة معدلات التوريد خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وتحقيق مستهدفات الدولة في ملف الأمن الغذائي، مثمنًا جهود المزارعين ودورهم الحيوي في دعم منظومة الإنتاج الزراعي.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين ، أنه يتم إجراء أعمال الفحص والفرز للأقماح الموردة من خلال لجان متخصصة للتأكد من مطابقة المحصول للمواصفات الفنية المعتمدة، إلى جانب إعداد تقارير متابعة يومية لرصد معدلات التوريد بجميع مواقع الاستلام على مستوى المحافظة.