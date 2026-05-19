محافظات

سلوي ضحية زوجها قتلها أمام أولادها.. ووالدها: كانت بتشتغل وتصرف علي البيت

سلوى ضحية زوجها
سلوى ضحية زوجها
مروة فاضل

تسود حالة من الحزن بين ابناء محافظة المنوفية عقب مقتل سيدة علي يد زوجها بقرية الكوم الأخضر بمركز شبين الكوم حيث تجلس أسرتها أمام مشرحة مستشفي شبين الكوم في انتظار الحصول علي جثمانها لدفنها في مقابر أسرتها. 

سلوي سيدة في الثلاثينات من عمرها متزوجة ولديها طفلين بنت وولد كانت تسعي مع زوجها من أجل لقمة العيش ولكن حدثت مشادة كلامية مع زوجها قام بسحب سكين وغرزه في رقبتها لتخرج من الجهة الأخري أمام أولادها. 

ويقول والد الزوجة سلوي: إن ابنته كانت متزوجة قبل ذلك ولديها ابن وانفصلت عن زوجها وتزوجت في الكوم الأخضر ومنذ زواجها و هي في مشاكل كثيرة أنجبت خلال الزواج ولد وبنت.

وأضاف أن نجلته كانت تساعد زوجها حيث كانت تدير هي محل لبيع الطعمية وتعمل المخبوزات لأهل القرية حيث أن الزوج كان لديه محل ولكن لسوء سمعته كانت الناس تبعد عنه حتي قامت هي بسد ديونه. 

وأوضح أن نجلته كانت تعمل من أجل سد المديونيات علي زوجها وأجرت عملية تكميم  منذ 15 يوما وكنت تنزل أيضا تعمل وهي مريضة للصرف على أولادها. 

وأشار الأب إلى أنه تلقي اتصالا من نجلته امس تخبره أن زوجها طلقها وألقي عليها اليمين وفوجئ بعد ذلك باتصال بأن نجلته زوجها قتلها. 

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية أخطارا من الرائد محمد المغربي رئيس مباحث مركز شبين الكوم بمصرع سيدة علي يد زوجها باحدي قري المركز.

بالانتقال تبين مصرع السيدة “ س. ع. أ ” 35 سنة علي يد زوجها وذلك بسبب خلافات أسرية بينهم.

بالانتقال تبين نشوب مشادة كلامية بينهم تحولت إلي مشاجرة قام علي إثرها الزوج بقتل الزوجة.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب جريمته. 

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي حيث أن الزوجة تركت طفلين في عمر الزهور (6 سنوات و3 سنوات). 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

