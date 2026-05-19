قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
57.5 مليون جنيه إعانات طوارئ للعمال خلال 4 أشهر
وزارة الداخلية تنظم ورشة تدريبية حول دور الحكومة فى مواجهة مخططات إسقاط الدول | فيديو
85 جراما عيار 24.. كم نصاب الزكاة في الذهب بالإمارات اليوم؟
وزير الخارجية القطري يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي
قرار عاجل.. زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى
بالأرقام.. رئيس البعثة الطبية يكشف لـ«صدى البلد» أوضاع الحجاج قبل المناسك
سرقوا أدوية السرطان من المستشفى الميري.. حبس 7 أشخاص بالإسكندرية
إيران تفكك 4 خلايا على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل جنوب شرق البلاد
هبوط مفاجئ بأسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21.. ماذا حدث في الصاغة؟
من الثلاثاء للأحد.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026.. 6 أيام عطلة رسمية
بعد خسارة الزمالك بطولة الكونفدرالية.. هل يفكر عبد الله السعيد في الاعتزال؟
الجيزة: وقف إجازات الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر والمفتشين على اللحوم خلال إجازة عيد الأضحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل السن شرط لصحة الأضحية أم كمية اللحم تجزئ؟ ..ماذا قالت المذاهب الأربعة

هل السن شرط لصحة الأضحية أم كمية اللحم تجزئ؟
هل السن شرط لصحة الأضحية أم كمية اللحم تجزئ؟
عبد الرحمن محمد

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، عن التساؤل الشائع والمثير للجدل بين المواطنين والمتعلق بمدى جواز تضحية المسلم بحيوان صغير السن لكنه يحمل الكثير من اللحم. 

وأوضح العالم الأزهري خلال لقاء تلفزيوني  أن المذاهب الفقهية الأربعة وضعت شروطاً محددة وصارمة تتعلق بالسن الأدنى لكل فئة ونوع من أنواع الأنعام المخصصة للأضاحي، وذلك استناداً للتعاليم والأحاديث النبوية المأثورة. 

غير أن علماء العصر الحديث أمعنوا النظر والتدبر في الغاية والمقصد الشرعي الأساسي وراء تقييد الأضحية بسن معينة عند الذبح في عيد الأضحى المبارك، واستبان لهم أن الهدف الجوهري والأصيل يكمن في ضمان وفرة اللحم ونضوجه.

ولفت سلامة إلى أن التقنيات والأنظمة الغذائية المعاصرة المتبعة في مزارع تربية وتسمين الماشية أصبحت قادرة على إيصال الأنعام إلى أوزان ضخمة ومكتنزة باللحوم في سن صغيرة للغاية. 

وبناء على هذه المستجدات العلمية والواقعية، استقرت الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية على جواز تقديم الأضحية الصغيرة في العمر ما دامت وفيرة وكثيرة اللحم.

الضوابط الفقهية لسن الماشية في المذاهب الأربعة

وفي سياق تأصيل المسألة، أفادت دار الإفتاء المصرية بأن المأثور عن الأئمة والفقهاء يشهد تبايناً في تحديد السن؛ حيث ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الجذع من الضأن يجزئ إذا أتم 6 أشهر، بينما اشترط المالكية والشافعية بلوغه عاماً كاملاً. 

أما المعز (الثني)، فيشترط فيه إتمام عام عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وعامين كاملين لدى الشافعية. وفيما يخص البقر، حدد الحنفية والشافعية والحنابلة السن بإتمام سنتين، في حين استوجب المالكية دخولها في السنة الثالثة. وبالنسبة للإبل، فقد اتفق جمهور الفقهاء على ضرورة إتمامها 5 سنوات كاملة والدخول في سنتها السادسة.

وعللت الدار إقرار الشريعة الإسلامية لهذه السن المعينة بأنها مظنة لنضوج الحيوان وامتلائه باللحم النافع، تحقيقاً للمصلحة الفضلى للفقراء والمحتاجين.

 وأشارت الإفتاء إلى أنه إذا كانت الماشية المستوفية للسن الشرعي التقليدي هزيلة وضئيلة اللحم، وبالمقابل تواجدت عجول صغيرة لم تبلغ السن المحددة قانوناً لكنها محملة بلحوم وفيرة نتيجة التسمين الحديث، فإن العبرة تنتقل هنا إلى المصلحة؛ لا سيما وأن المناهج العلمية المعاصرة تعتبر وزن 350 كيلوجراماً للعجل الصغير في عمر يتراوح بين 14 و16 شهراً هو مرحلة النضج والوفرة الاقتصادية، والتي لو ترك بعدها للسن التقليدي لربما هزل وتناقص وزنه.

السن المعتبرة شرعاً للغنم والخراف والماعز

وتطرقت الأحكام الشرعية إلى تصنيف الأغنام والتي تشمل الضأن والماعز؛ حيث يُشترط في الخراف (التي يكسوها الصوف) أن تكون جذعة قد طوت 6 أشهر من عمرها على الأقل، أما الماعز (التي يكسوها الشعر) فيجب أن تكون ثنية بأن تبلغ من العمر سنة كاملة أو تزيد، وهي التقديرات التي حظيت باتفاقات واسعة بين أصحاب المذاهب في أغلب تفاصيلها ومسائلها الفقهية مع وجود بعض الاختلافات الطفيفة في التطبيق.

آداب نحر الأضحية

وعلى صعيد آخر، حرصت دار الإفتاء عبر منصتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على نشر التوعية بالآداب الإسلامية، مشيرة إلى وجود 13 أمراً مستحباً ينبغي على المضحي مراعاتها والالتزام بها عند إرساء الذبيحة، ومنها التحقق التام من سلامة وخلو الحيوان من العيوب، وتوجيهه نحو القبلة، وإضجاعه برفق على جانبه، وذكر اسم الله والتكبير، والترفق بالحيوان، مع الانتظار حتى تخرج روحه تماماً قبل البدء في السلخ، فضلاً عن الالتزام بالذبح داخل الأماكن والمجازر الرسمية المخصصة لذلك.

وفي المقابل، أطلقت الدار تحذيرات شديدة من 6 تصرفات خاطئة يقع فيها بعض المضحين، داعية إياهم إلى تجنب جر الذبيحة بعنف من مكان لآخر، وعدم إظهار شفرة أو آلة الذبح أمام عينيها، وحظر ذبح الحيوان أمام أضحية أخرى، ومنع إعطاء الجزار أجرته أو جزءاً منها من لحم الأضحية على سبيل الأجر، بالإضافة إلى التشديد على عدم ترك المخلفات والدماء في الطرقات والشوارع العامة، وتفادي تلويث الثياب والبدن بالدماء الناتجة عن الذبح للحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري.

هل السن شرط الشيخ أبو اليزيد سلامة السن المعتبرة شرعاً للغنم والخراف والماعز سن الأضحية دار الإفتاء الأزهر الشريف أبو اليزيد سلامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

دونالد ترامب

ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

البنزين

آخر تحديث…أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

ترشيحاتنا

القبض على تاجر النقد الأجنبي لغسله 80 مليون جنيه

القبض على تاجر النقد الأجنبي لغسله 80 مليون جنيه فى عقارات وسيارات

المتهم

بعد 4 وقائع سرقة بأسلوب الكسر.. سقوط لص الشقق فى السيدة زينب

ضبط 106374 مخالفة مرورية و57 سائقا تعاطى المخدرات

الداخلية: ضبط 106 آلاف مخالفة مرورية و57 سائقا يتعاطون المخدرات

بالصور

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة
خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة
خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

في الخلاط.. طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية

طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط
طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط
طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟
نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟
نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

هل يهدد إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر
هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر
هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد