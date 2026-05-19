خلاف على الأجرة.. القبض على سائق ميكروباص تعدى على فتاتين في المعادي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالقيادة برعونة وأداء حركات إستعراضية، والتعدى عليها بالضرب ومحاولة الإستيلاء على هاتفها المحمول حال قيامها بتصوير الواقعة بطريق كورنيش المعادى بالقاهرة.

بالفحص أمكن التوصل إلى القائمة بالنشر وتبين أنها (مقيمة دائرة قسم شرطة المعادى) وبصحبتها صديقتها المقيمة بذات الدائرة.. وبسؤالهما إتهما سائق السيارة الأجرة "الظاهرة بمقطع الفيديو" بالتعدى عليهما بالسب بسبب خلافات حول قيمة الأجرة ، ومحاولته الإستيلاء على هاتف إحداهن حال قيامها بتصوير الواقعة.

أمكن تحديد وضبط السيارة الأجرة (سارية التراخيص) وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة ) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار اليه .

تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.