الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

قبل الأضحى بأسبوع.. «العيد للجميع» تنعش الأسواق وتدفع الأسعار نحو الاستقرار

ولاء عبد الكريم

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن الأسواق المصرية دخلت مرحلة الجاهزية الكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، الذي لم يتبقَّ عليه سوى أسبوع واحد، مشيراً إلى أن الأسواق تشهد حالة من الوفرة الكبيرة والاستقرار الملحوظ في أسعار السلع الغذائية والأساسية.
 

وأوضح المنوفي، في تصريح صحفي اليوم، الثلاثاء، أن الفترة الحالية تشهد ضخ كميات ضخمة من السلع الاستراتيجية والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، الأمر الذي ساهم في تحقيق توازن واضح داخل الأسواق، ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الإقبال استعداداً للعيد.
 

مبادرة العيد للجميع

وقال إن مبادرة "العيد للجميع"، التي أطلقتها جمعية "عين" بالتعاون مع شعبة المواد الغذائية، نجحت في فرض حالة حقيقية من الانضباط السعري داخل السوق، من خلال تقديم تخفيضات مباشرة على عدد كبير من السلع الأساسية والمنتجات الأكثر استهلاكاً خلال موسم العيد، بما يخفف الأعباء عن الأسر المصرية.

وأضاف المنوفي أن هناك استجابة واسعة من التجار والموردين للمبادرة، مؤكداً أن التاجر المصري أثبت وعياً كبيراً بأهمية دعم المواطن في المواسم المهمة، من خلال توفير السلع بأسعار عادلة وكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين دون أي نقص.
 

رقابة واستقرار

وشدد رئيس جمعية "عين" على استمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لضمان جودة المنتجات المتداولة وسلامتها، ومتابعة الأسواق بصورة يومية للتأكد من وصول التخفيضات للمستهلك بشكل فعلي.

وأكد المنوفي أن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ومطمئن، ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد وما بعدها، داعياً المواطنين إلى الشراء بهدوء وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التخوف من نقص السلع، في ظل توافر جميع المنتجات بكميات كبيرة وأسعار مستقرة.
 

رسالة طمأنة

واختتم تصريحه قائلاً:
"الأسواق اليوم أكثر استقراراً واستعداداً من أي وقت مضى، ومبادرة العيد للجميع مستمرة لضمان وصول الخير لكل بيت مصري، في أجواء من التوازن والوفرة والانضباط الحقيقي للأسعار".

اللحوم عيد الاضاحى عيد الأضحى

