زيادة كبيرة.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

يهتم أصحاب الأراضي وأصحاب شركات العقاراتلننالفا بمتابعة أسعار مواد البناء، وشهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء ذ رادد ارتفاعاً ملحوظاً بسوق مواد البناء.

أسعار الحديد اليوم

ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري 38046 جنيهًا بزيادة قدرها 400 جنيهات عن الاسعار المسجلة أمس.

وصعد سعر حديد عز لنحو 39830 جنيهًا بزيادة قدرها 238 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس.

ووصل سعر حديد المراكبي لنحو 37500 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد بشاى نحو 38000 جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد العشري نحو 34500 جنيه للطن.

ووصل سعر حديد المصريين 3500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر طن أسمنت الرمادي نحو 4008 جنيهًا بزيادة قدرها 165 جنيهًا عن الاسعار المسجلة أمس.

ووصل سعر طن أسمنت الفهد لنحو 3680 جنيهًا.

وبلغ سعر طن أسمنت السويس نحو 3850 جنيهًا.