انخفاض كبير في مواد البناء ..أسعار الحديد اليوم تسجل مستويات قياسية

يتابع المواطنون أسعار مواد البناء بشكل كبير خاصة أصحاب الأراضي والشركات العقارية لأنها تؤثر بشكل مباشر على أسعار العقارات في مصر.

شهدت أسعار الحديد عالميا تراجع كبير خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري، بينما استقرت محليا.

و يرصد موقع "صدى البلد" أسعار مواد البناء عالميا ومحليا اليوم الإثنين 18 مايو 2026.

أسعار مواد البناء اليوم

انخفضت أسعار مواد البناء وفقاً لبيانات الأسواق العالمية خلال الاسبوع الثالث من مايو، تبعاً للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية.

سجلت أسعار الخردة تراجعًا ووصلت إلي 413 دولارًا / طن، مقارنة 411 دولارًا / طن سعر الأسبوع الماضي، بانخفاض دولارين ،

كما تراجع سعر خام الحديد إلى 108 دولارات / طن مقارنة 109 دولارات / طن سعر الأسبوع الماضي بانخفاض دولار.

وشهدت أسعار مربعات الصلب – البيلت – انخفاضاً ملحوظاً وتراوحت ما بين 480 – 485 دولارا للطن.

وسجلت أسعار حديد التسليح ما بين 535 – 545 دولارا/ طن.

أسعار الحديد

ووصل سعر طن الحديد الاستثماري في مصر من 37500 جنيها للطن، وبلغت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع تراوحت ما بين 40400 جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.



أسعار الحديد اليوم الإثنين 18 مايو 2026:

كما وصل سعر حديد عز لنحو 40000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وسجل سعر حديد بشاي للصلب نحو 39800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وبلغ سعر حديد العتال نحو 39500 جنيه للطن

وسجل سعر حديد المراكبي نحو 39400 جنيه للطن.

ووصل سعر حديد المصريين لنحو 39400 جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد مصنع الكومي نحو 38500 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن

كما وصل سعر حديد مصر ستيل عند 37.500 ألف جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد سرحان نحو 37.500 ألف جنيه للطن .

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

تراجع سعر طن أسمنت الرمادي لنحو 3867 جنيهًا، بانخفاض 250 جنيهًا عن الاسعار السابقة .

ووصل سعر طن أسمنت الفهد لنحو 3680 جنيهًا.

وسجل سعر طن أسمنت السويس نحو 3850 جنيهًا.



اختلاف الأسعار

لا تشمل الأسعار المعلنة تكاليف النقل، أو هوامش التجار، والتي تختلف من منطقة لأخرى، وفقًا لآليات العرض والطلب وتكلفة الشحن.