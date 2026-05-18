وزير الرياضة ومحافظ جنوب سيناء يشهدان اجتماعات المكتب التنفيذي والاستشاري الدولي للجمباز

عبدالله هشام

شهد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، فعاليات اجتماع الجلسة الافتتاحية للمكتب التنفيذي والاستشاري للاتحاد الدولي للجمباز، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 حتى 20 مايو الجاري، بحضور موريناري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي والاستشاري للاتحاد الدولي للعبة.

ويُعد هذا الاجتماع من أبرز الفعاليات الرياضية التي ينظمها الاتحاد الدولي، نظرًا لما يشهده من مناقشات واتخاذ قرارات مهمة تتعلق بمستقبل وتطوير رياضة الجمباز على المستوى الدولي.

وتأتي استضافة مصر لاجتماعات المكتب الاستشاري للاتحاد الدولي للجمباز للمرة الأولى بشمال أفريقيا، في خطوة تعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها الدولة المصرية على الساحة الرياضية الدولية، والثقة الكبيرة في قدرتها على استضافة وتنظيم كبرى البطولات والفعاليات والاجتماعات العالمية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر لاجتماعات الاتحاد الدولي للجمباز بمدينة شرم الشيخ تمثل تأكيدًا جديدًا على ثقة المؤسسات الرياضية الدولية في قدرات الدولة المصرية التنظيمية، وما تمتلكه من بنية تحتية رياضية وسياحية متميزة تؤهلها لاستضافة أكبر الأحداث العالمية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة ، أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الرياضة، وتسعى بشكل مستمر إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى أن رياضة الجمباز تشهد طفرة كبيرة في النتائج والمستويات الفنية خلال السنوات الأخيرة.

كما أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، والتي ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات القارية والدولية، إلى جانب نجاحه في استضافة الفعاليات الدولية بصورة مشرفة تعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم.

ومن جانبه، رحب اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بضيوف مصر المشاركين في اجتماعات الاتحاد الدولي للجمباز، مؤكدًا أن مدينة شرم الشيخ أصبحت وجهة عالمية لاستضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات الدولية، لما تمتلكه من إمكانات سياحية وتنظيمية متطورة.

وقال محافظ جنوب سيناء: «يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعًا على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ، درة المدن السياحية المصرية والعالمية، والتي أصبحت وجهة مفضلة لاستضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات الدولية، في هذا الحدث الرياضي العالمي المهم، اجتماع المكتب الرئاسي والتنفيذي والاستشاري للاتحاد الدولي للجمباز، والذي تستضيفه مصر للمرة الأولى على أرض قارة أفريقيا».

وأضاف المحافظ أن انعقاد هذا الاجتماع بمدينة شرم الشيخ يعكس حجم الثقة الدولية في الدولة المصرية، وقدرتها على تنظيم واستضافة كبرى المحافل العالمية بكفاءة واقتدار، في ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من نهضة شاملة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها قطاعا الشباب والرياضة.

كما وجه المحافظ خالص التقدير إلى وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للجمباز على جهودهم الكبيرة في استضافة هذا الحدث الدولي، بما يعزز مكانة مصر الرياضية إقليميًا ودوليًا، ويسهم في دعم وتطوير رياضة الجمباز في مصر والقارة الأفريقية.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تسخر كافة إمكاناتها لإنجاح هذا الحدث العالمي، انطلاقًا من الإيمان بأهمية الرياضة باعتبارها لغة للتواصل بين الشعوب، وجسرًا لنشر قيم السلام والمحبة والتعاون.

وأشار إلى سعادته باستقبال مدينة شرم الشيخ لأكثر من 80 رئيس اتحاد جمباز من مختلف دول العالم، في رسالة جديدة تؤكد أن مصر كانت وستظل دائمًا واحةً للأمن والاستقرار والسلام.

ومن جانبه، أعرب السيد  واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز عن سعادته الكبيرة باستضافة مصر لاجتماعات المكتب التنفيذي والاستشاري للاتحاد الدولي، مؤكدًا أن مدينة شرم الشيخ قدمت نموذجًا متميزًا في التنظيم والاستضافة يعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة المصرية.

وأشاد واتانابي بالتطور الملحوظ الذي تشهده رياضة الجمباز في مصر خلال السنوات الأخيرة، وبالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد المصري للجمباز في دعم ونشر اللعبة على المستويين القاري والدولي، مؤكدًا أن استضافة الاجتماعات لأول مرة في شمال أفريقيا تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز انتشار اللعبة وتطويرها داخل القارة.

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي الكبير تعكس حجم الثقة التي يحظى بها الاتحاد المصري من جانب الاتحاد الدولي للعبة.

وأوضح أمين أن الاجتماعات ستسهم في تعزيز وتطوير رياضة الجمباز في مصر وأفريقيا، بما يتماشى مع رؤية الاتحاد المصري للارتقاء بالجوانب الفنية والإدارية، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الوزير جوهر نبيل لاستضافة الفعاليات القارية والدولية.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للجمباز إلى النجاحات الكبيرة التي حققها الاتحاد خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى النتائج أو اعتلاء منصات التتويج العالمية والقارية، وهو ما يعكس التطور الملحوظ الذي تشهده اللعبة في مصر.

