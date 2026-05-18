قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"امشي يا حيوان".. سيدة تسب شابا لاعتراضه علي قيادة سيارة ملاكي عكس اتجاه شارع البحر بالمحلة
طبيب الأهلي: حالة ييس توروب مطمئنة
تقارير إنجليزية: محمد صلاح كان مستعدا للبقاء في ليفربول بشرط
زعم أنهم يرغبون في توقيع اتفاق.. ترامب للإيرانيين : هل أنتم مجانين
وكيل مجلس النواب: مصر حريصة على دعم الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية
منشور غامض لـ توفيق عبد الحميد يثير قلق الجمهور.. ويسري الفخراني يطالب بدعمه: من حقه نطمئن عليه
عاجل .. نقل ييس توروب مدرب الأهلي إلى المستشفى
فى حوار لـ صدى البلد.. أحمد كريمة يوضح فضل العشر الأوائل من ذى الحجة وكيفية اغتنامها بالطريقة الصحيحة
وزير الخزانة الأمريكي: نسعى لتوحيد موقف مجموعة السبع ضد تمويل إيران
رئيس النواب الليبي أمام النواب المصري: مصر شعاع الأمل والاستقرار بالمنطقة والداعم لوحدة ليبيا وشعبها
النصر بين صدمة آسيا وضغط الدوري.. هل ينجو "العالمي" من الانهيار في اللحظة الأخيرة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مع اقتراب مناسك الحج.. صدى البلد يرصد استعدادات بعثة حج القرعة فى تجهيز مخيمات الحجاج فى عرفات ومنى

تجهيز مخيمات حجاج القرعة
تجهيز مخيمات حجاج القرعة
مكة المكرمة - مصطفى الرماح

مع اقتراب مناسك الحج، رفعت بعثة حج القرعة التابعة لوزارة الداخلية المصرية، حالة الاستعداد داخل المشاعر المقدسة، وبدأت بالفعل تجهيز مخيمات الحجاج في عرفات ومنى، استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن بعد إعلان السلطات السعودية أن الوقوف بعرفة سيوافق الثلاثاء 26 مايو الجاري.

وأكد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، في تصريحات لصحفي البعثة الإعلامية بمكة المكرمة، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه بزيادة درجات الجاهزية داخل بعثة حج القرعة، والتأكد من توفير كل سبل الراحة والرعاية للحجاج؛ بما يضمن لهم أداء المناسك بسهولة ويسر وفي أجواء آمنة ومنظمة.

وأوضح أن البعثة نجحت هذا العام في تأمين موقع متميز لمخيمات حجاج القرعة بمشعر عرفات، بالقرب من مسجد نمرة، ويتوسطه موقف مخصص للحافلات؛ لتسهيل حركة نفرة الحجيج إلى المزدلفة، مشيرًا إلى أنه أجرى عدة جولات ميدانية برفقة قيادات البعثة لمتابعة تجهيز المخيمات والإشراف على الاستعدادات النهائية بها.

مخيمات مجهزة بمراوح ومكيفات

وأضاف أن بعثة القرعة حرصت هذا العام، وفي ظل توقعات ارتفاع درجات الحرارة، على دعم المخيمات بأعداد كبيرة من المراوح وأجهزة التكييف مرتفعة الكفاءة، حيث تم رفع قدرات أجهزة التكييف من 24 ألفًا إلى 30 ألف وحدة، إلى جانب التشديد على تشغيلها قبل وصول الحجاج بفترة كافية؛ لضمان تهيئة الأجواء المناسبة داخل المخيمات.

وكشف عن تقديم خدمات جديدة لحجاج القرعة هذا الموسم، من بينها إهداء كل حاج حقيبة ظهر لاستخدامها أثناء التصعيد إلى عرفات ومنى، لحمل الوجبات الجافة والمستلزمات الشخصية، بالإضافة إلى تركيب شاشات تليفزيونية داخل ساحات المخيمات بعرفات، مع توفير إذاعة داخلية؛ لتمكين الحجاج من متابعة خطبة يوم عرفة دون الحاجة إلى التزاحم داخل مسجد نمرة.

حجز مواقع مميزة للمخيمات بالقرب من جسر الجمرات

وفيما يتعلق بمشعر منى، أشار رئيس البعثة إلى أن بعثة القرعة نجحت أيضًا في حجز موقع متميز للمخيمات بالقرب من جسر الجمرات، بما يسهل حركة الحجاج خلال أيام الرمي.

وأضاف أن البعثة تعاقدت هذا العام على مخيمات ألمانية مكيفة بالكامل، مع فرشها بسجاد جديد وتوفير “الصوفا بيد” لاستخدامها كأماكن للنوم أو الجلوس، فضلًا عن إنشاء دورات مياه إضافية، مع تخصيص دورات مستقلة للرجال وأخرى للنساء، والفصل بينها باستخدام “الجيبسون بورد”.

وناشد رئيس بعثة حج القرعة الحجاج الالتزام بالبقاء داخل المخيمات بمشعر عرفات وعدم الابتعاد عنها حتى لا يضلوا الطريق، مع ضرورة الالتزام بالمساحات المخصصة لكل حاج داخل مخيمات منى، واتباع تعليمات ضباط وأعضاء البعثة والسلطات السعودية، خاصة فيما يتعلق بعمليات النفرة والتنقل بالحافلات؛ حفاظًا على سلامتهم وتيسير أداء المناسك.

وصوا 21 ألف و661 حاجا إلى الأراضى المقدسة

كشف اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، عن وصول 21 ألفًا و661 حاجًا من بعثة حج القرعة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن، ضمن رحلات تفويج حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج هذا العام.

وأوضح، في تصريحات لصحفي البعثة الإعلامية بمكة المكرمة، أن عدد الحجاج المتواجدين حاليًا بالمدينة المنورة بلغ 3 آلاف و400 حاج، مشيرًا إلى أنه يتم تفويجهم تباعًا إلى مكة المكرمة بعد قضائهم خمسة أيام في رحاب المسجد النبوي الشريف.

وأضاف أن إجمالي أعداد الحجاج الذين وصلوا إلى مكة المكرمة ارتفع إلى 18 ألفًا و261 حاجًا، لافتًا إلى أنه جرى تسكينهم فور وصولهم داخل فنادق المنطقة المركزية القريبة من الحرم المكي الشريف، بما يوفر لهم الراحة وسهولة التنقل.

وأكد رئيس بعثة القرعة استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، لاستكمال نقل جميع حجاج بعثة القرعة، موضحًا أن اليوم يشهد آخر الرحلات الجوية المتجهة من مصر إلى المدينة المنورة.

مناسك الحج بعثة حج القرعة المشاعر المقدسة مخيمات الحجاج عرفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

صلاح وسلوت

رد فعل صادم من سلوت تجاه تصريحات محمد صلاح

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

حريق

مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور

الزمالك

حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف

ترشيحاتنا

الفراولة

طفرة جديدة للصادرات الزراعية.. مصر تفتح 4 أسواق عالمية أمام البرتقال والعنب والفراولة

"الوطنية للإعلام" تنعي رائد الصحافة السعودية محمد علي حافظ

"الوطنية للإعلام" تنعي رائد الصحافة السعودية محمد علي حافظ

وزير الري يبحث مع مستشار إمبراطور اليابان التنسيق لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

وزير الري يبحث مع مستشار إمبراطور اليابان التنسيق لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

بالصور

بالأسود الجريء.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بأنوثتها

بالاسود الجرئ.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بأنوثتها
بالاسود الجرئ.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بأنوثتها
بالاسود الجرئ.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بأنوثتها

الجدة والأم والحفيدة.. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها

الجدة و الأم و الحفيدة .. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها
الجدة و الأم و الحفيدة .. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها
الجدة و الأم و الحفيدة .. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها

مرسيدس تحظر هؤلاء المشترين من اقتناء سيارتها الجديدة S680 جارد الجديدة

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي

طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي.
طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي.
طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد