مع اقتراب مناسك الحج.. صدى البلد يرصد استعدادات بعثة حج القرعة فى تجهيز مخيمات الحجاج فى عرفات ومنى

مع اقتراب مناسك الحج، رفعت بعثة حج القرعة التابعة لوزارة الداخلية المصرية، حالة الاستعداد داخل المشاعر المقدسة، وبدأت بالفعل تجهيز مخيمات الحجاج في عرفات ومنى، استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن بعد إعلان السلطات السعودية أن الوقوف بعرفة سيوافق الثلاثاء 26 مايو الجاري.

وأكد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، في تصريحات لصحفي البعثة الإعلامية بمكة المكرمة، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه بزيادة درجات الجاهزية داخل بعثة حج القرعة، والتأكد من توفير كل سبل الراحة والرعاية للحجاج؛ بما يضمن لهم أداء المناسك بسهولة ويسر وفي أجواء آمنة ومنظمة.

وأوضح أن البعثة نجحت هذا العام في تأمين موقع متميز لمخيمات حجاج القرعة بمشعر عرفات، بالقرب من مسجد نمرة، ويتوسطه موقف مخصص للحافلات؛ لتسهيل حركة نفرة الحجيج إلى المزدلفة، مشيرًا إلى أنه أجرى عدة جولات ميدانية برفقة قيادات البعثة لمتابعة تجهيز المخيمات والإشراف على الاستعدادات النهائية بها.

مخيمات مجهزة بمراوح ومكيفات

وأضاف أن بعثة القرعة حرصت هذا العام، وفي ظل توقعات ارتفاع درجات الحرارة، على دعم المخيمات بأعداد كبيرة من المراوح وأجهزة التكييف مرتفعة الكفاءة، حيث تم رفع قدرات أجهزة التكييف من 24 ألفًا إلى 30 ألف وحدة، إلى جانب التشديد على تشغيلها قبل وصول الحجاج بفترة كافية؛ لضمان تهيئة الأجواء المناسبة داخل المخيمات.

وكشف عن تقديم خدمات جديدة لحجاج القرعة هذا الموسم، من بينها إهداء كل حاج حقيبة ظهر لاستخدامها أثناء التصعيد إلى عرفات ومنى، لحمل الوجبات الجافة والمستلزمات الشخصية، بالإضافة إلى تركيب شاشات تليفزيونية داخل ساحات المخيمات بعرفات، مع توفير إذاعة داخلية؛ لتمكين الحجاج من متابعة خطبة يوم عرفة دون الحاجة إلى التزاحم داخل مسجد نمرة.

حجز مواقع مميزة للمخيمات بالقرب من جسر الجمرات

وفيما يتعلق بمشعر منى، أشار رئيس البعثة إلى أن بعثة القرعة نجحت أيضًا في حجز موقع متميز للمخيمات بالقرب من جسر الجمرات، بما يسهل حركة الحجاج خلال أيام الرمي.

وأضاف أن البعثة تعاقدت هذا العام على مخيمات ألمانية مكيفة بالكامل، مع فرشها بسجاد جديد وتوفير “الصوفا بيد” لاستخدامها كأماكن للنوم أو الجلوس، فضلًا عن إنشاء دورات مياه إضافية، مع تخصيص دورات مستقلة للرجال وأخرى للنساء، والفصل بينها باستخدام “الجيبسون بورد”.

وناشد رئيس بعثة حج القرعة الحجاج الالتزام بالبقاء داخل المخيمات بمشعر عرفات وعدم الابتعاد عنها حتى لا يضلوا الطريق، مع ضرورة الالتزام بالمساحات المخصصة لكل حاج داخل مخيمات منى، واتباع تعليمات ضباط وأعضاء البعثة والسلطات السعودية، خاصة فيما يتعلق بعمليات النفرة والتنقل بالحافلات؛ حفاظًا على سلامتهم وتيسير أداء المناسك.

وصوا 21 ألف و661 حاجا إلى الأراضى المقدسة

كشف اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، عن وصول 21 ألفًا و661 حاجًا من بعثة حج القرعة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن، ضمن رحلات تفويج حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج هذا العام.

وأوضح، في تصريحات لصحفي البعثة الإعلامية بمكة المكرمة، أن عدد الحجاج المتواجدين حاليًا بالمدينة المنورة بلغ 3 آلاف و400 حاج، مشيرًا إلى أنه يتم تفويجهم تباعًا إلى مكة المكرمة بعد قضائهم خمسة أيام في رحاب المسجد النبوي الشريف.

وأضاف أن إجمالي أعداد الحجاج الذين وصلوا إلى مكة المكرمة ارتفع إلى 18 ألفًا و261 حاجًا، لافتًا إلى أنه جرى تسكينهم فور وصولهم داخل فنادق المنطقة المركزية القريبة من الحرم المكي الشريف، بما يوفر لهم الراحة وسهولة التنقل.

وأكد رئيس بعثة القرعة استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، لاستكمال نقل جميع حجاج بعثة القرعة، موضحًا أن اليوم يشهد آخر الرحلات الجوية المتجهة من مصر إلى المدينة المنورة.