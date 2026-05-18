قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طبيب الأهلي: حالة ييس توروب مطمئنة
تقارير إنجليزية: محمد صلاح كان مستعدا للبقاء في ليفربول بشرط
زعم أنهم يرغبون في توقيع اتفاق.. ترامب للإيرانيين : هل أنتم مجانين
وكيل مجلس النواب: مصر حريصة على دعم الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية
منشور غامض لـ توفيق عبد الحميد يثير قلق الجمهور.. ويسري الفخراني يطالب بدعمه: من حقه نطمئن عليه
عاجل .. نقل ييس توروب مدرب الأهلي إلى المستشفى
فى حوار لـ صدى البلد.. أحمد كريمة يوضح فضل العشر الأوائل من ذى الحجة وكيفية اغتنامها بالطريقة الصحيحة
وزير الخزانة الأمريكي: نسعى لتوحيد موقف مجموعة السبع ضد تمويل إيران
رئيس النواب الليبي أمام النواب المصري: مصر شعاع الأمل والاستقرار بالمنطقة والداعم لوحدة ليبيا وشعبها
النصر بين صدمة آسيا وضغط الدوري.. هل ينجو "العالمي" من الانهيار في اللحظة الأخيرة؟
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استمرار الجسر الجوى.. رئيس البعثة الرسمية للحج: وصول 21 ألفاً و661 حاجاً من بعثة القرعة للأراضي المقدسة حتى الآن

وصل الحجاج لمقر أقامتهم
وصل الحجاج لمقر أقامتهم
مكة المكرمة - مصطفى الرماح

كشف اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، عن وصول 21 ألفًا و661 حاجًا من بعثة حج القرعة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن، ضمن رحلات تفويج حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج هذا العام.

وأوضح، في تصريحات لصحفي البعثة الإعلامية بمكة المكرمة، أن عدد الحجاج المتواجدين حاليًا بالمدينة المنورة بلغ 3 آلاف و400 حاج، مشيرًا إلى أنه يتم تفويجهم تباعًا إلى مكة المكرمة بعد قضائهم خمسة أيام في رحاب المسجد النبوي الشريف.

وأضاف أن إجمالي أعداد الحجاج الذين وصلوا إلى مكة المكرمة ارتفع إلى 18 ألفًا و261 حاجًا، لافتًا إلى أنه جرى تسكينهم فور وصولهم داخل فنادق المنطقة المركزية القريبة من الحرم المكي الشريف، بما يوفر لهم الراحة وسهولة التنقل.

وأكد رئيس بعثة القرعة استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، لاستكمال نقل جميع حجاج بعثة القرعة، موضحًا أن اليوم يشهد آخر الرحلات الجوية المتجهة من مصر إلى المدينة المنورة.

وأشار إلى أن فرق العمل التابعة لبعثة حج القرعة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تواصل جهودها على مدار الساعة لإنهاء إجراءات وصول الحجاج بسرعة، وتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات لضمان أداء المناسك بسهولة ويسر.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن بعثة حج القرعة حرصت هذا العام على التعاقد مع إحدى كبرى شركات النقل بالمملكة العربية السعودية، لتوفير حافلات حديثة ومكيفة ومجهزة بأعلى مستوى، ومزودة بدورات مياه وأجهزة تحديد المواقع “GPS”، لنقل الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بكل سهولة.

كما تم التعاقد مع شركة متخصصة لشحن حقائب الحجاج من مقار إقامتهم إلى المطارات، سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة، في إطار خطة البعثة لتخفيف الأعباء عن الحجاج وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لضيوف الرحمن

بعثة حج القرعة الأراضي المقدسة مناسك الحج حجاج بيت الله الحرام الحجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

صلاح وسلوت

رد فعل صادم من سلوت تجاه تصريحات محمد صلاح

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

حريق

مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور

الزمالك

حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف

ترشيحاتنا

الشاب الضحية بالغربية

حبس المتهمين بإنهاء حياة الشاب الصعيدي بالغربية 4 أيام

جثة

كشف لغز اختفاء شاب فى ظروف غامضة بالخانكة

سقطت من الطابق الرابع

اختل توازنها.. مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الرابع بكفر الشيخ

بالصور

بالأسود الجريء.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بأنوثتها

بالاسود الجرئ.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بأنوثتها
بالاسود الجرئ.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بأنوثتها
بالاسود الجرئ.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بأنوثتها

الجدة والأم والحفيدة.. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها

الجدة و الأم و الحفيدة .. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها
الجدة و الأم و الحفيدة .. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها
الجدة و الأم و الحفيدة .. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها

مرسيدس تحظر هؤلاء المشترين من اقتناء سيارتها الجديدة S680 جارد الجديدة

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي

طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي.
طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي.
طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد