استمرار الجسر الجوى.. رئيس البعثة الرسمية للحج: وصول 21 ألفاً و661 حاجاً من بعثة القرعة للأراضي المقدسة حتى الآن

كشف اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، عن وصول 21 ألفًا و661 حاجًا من بعثة حج القرعة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن، ضمن رحلات تفويج حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج هذا العام.

وأوضح، في تصريحات لصحفي البعثة الإعلامية بمكة المكرمة، أن عدد الحجاج المتواجدين حاليًا بالمدينة المنورة بلغ 3 آلاف و400 حاج، مشيرًا إلى أنه يتم تفويجهم تباعًا إلى مكة المكرمة بعد قضائهم خمسة أيام في رحاب المسجد النبوي الشريف.

وأضاف أن إجمالي أعداد الحجاج الذين وصلوا إلى مكة المكرمة ارتفع إلى 18 ألفًا و261 حاجًا، لافتًا إلى أنه جرى تسكينهم فور وصولهم داخل فنادق المنطقة المركزية القريبة من الحرم المكي الشريف، بما يوفر لهم الراحة وسهولة التنقل.

وأكد رئيس بعثة القرعة استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، لاستكمال نقل جميع حجاج بعثة القرعة، موضحًا أن اليوم يشهد آخر الرحلات الجوية المتجهة من مصر إلى المدينة المنورة.

وأشار إلى أن فرق العمل التابعة لبعثة حج القرعة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تواصل جهودها على مدار الساعة لإنهاء إجراءات وصول الحجاج بسرعة، وتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات لضمان أداء المناسك بسهولة ويسر.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن بعثة حج القرعة حرصت هذا العام على التعاقد مع إحدى كبرى شركات النقل بالمملكة العربية السعودية، لتوفير حافلات حديثة ومكيفة ومجهزة بأعلى مستوى، ومزودة بدورات مياه وأجهزة تحديد المواقع “GPS”، لنقل الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بكل سهولة.

كما تم التعاقد مع شركة متخصصة لشحن حقائب الحجاج من مقار إقامتهم إلى المطارات، سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة، في إطار خطة البعثة لتخفيف الأعباء عن الحجاج وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لضيوف الرحمن