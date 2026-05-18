فن وثقافة

تكريم خاص لبطلته.. عرض فيلم Viva Maria ضمن سينما الشاطئ بمهرجان كان

أحمد إبراهيم

يعرض اليوم فيلم Viva Maria للمخرج لويس مال ضمن فعاليا مهرجان كان السينمائي الدولي ضمن عروض سينما الشاطئ، والفيلم بطولة بريجيت باردو وجان مورو. 

ويأتي العرض ضمن تكريم خاص تنظمه مدينة كان لبريجيت باردو، حيث سيتم إطلاق اسمها على شاطئ Macé ليصبح “Plage Brigitte Bardot”.

الفيلم تدور أحداثه في عام 1907، بمكان ما وسط أمريكا، يموت والد (ماريا فيتزجيرالد)، الإرهابي الأيرلندي، وفي أثناء مرور سيرك جوال في البلدة، تقابل (ماريا) إحدى الفتيات، تعمل مغنية في السيرك، تعجب بنمط حياتها، وتقرر البقاء معها كمغنية، وتعمل كرقصة الإستربتيز؛ مما يجعل هذا السيرك مشهورا، لكنها تقابل (فلوريس) الثائر الاجتماعي الذي يغير فكرهما، ويدعوهما للثورة على الديكتاتورية، والإقطاع، والكنيسة.

تكريم جون ترافولتا 

من ناحية أخرى حصد نجم هوليوود جون ترافولتا جائزة السعفة الذهبية الفخرية خلال فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولي، تقديرا لمسيرته الفنية الطويلة والمليئة بالأعمال التي صنعت حضوره كأحد أبرز نجوم الشاشة العالمية.

وبدا جون ترافولتا متأثرا للغاية أثناء صعوده إلى المسرح لتسلم الجائزة، وذلك قبل العرض الأول لفيلمه الجديد "Propeller One-Way Night Coach"، وهو أول تجربة له في الإخراج والمقتبس من كتاب أطفال ألفه بنفسه.

وقال النجم الأمريكي خلال كلمته: "لا أصدق ذلك.. هذه الجائزة بالنسبة لي تفوق الأوسكار"، في لحظة حظيت بتفاعل واسع داخل قاعة المهرجان.

ويعد ترافولتا من أبرز الوجوه التي صنعت تاريخ هوليوود، بعدما تحول إلى أيقونة سينمائية بفضل فيلم Saturday Night Fever، قبل أن يعيد إحياء مسيرته الفنية من جديد من خلال أدائه الشهير لشخصية "فينسنت فيجا" في فيلم Pulp Fiction للمخرج Quentin Tarantino، والذي توج بالسعفة الذهبية عام 1994.

وحرص مهرجان كان على إبقاء تكريم ترافولتا سرا حتى اللحظات الأخيرة، حيث فوجئ الحضور بإعلان الجائزة فور صعوده إلى المسرح.

وأعرب جون ترافولتا، البالغ من العمر 72 عاما، عن دهشته من اختيار فيلمه للمشاركة في واحد من أعرق المهرجانات السينمائية حول العالم، مؤكدا أنه لم يتوقع قبول العمل، خاصة أنه يمثل تجربته الإخراجية الأولى، والتي تشارك في بطولتها ابنته إيلا بلو ترافولتا.

ويروي الفيلم قصة شاب شغوف بالطيران منذ طفولته، يخوض رحلة إلى هوليوود برفقة والدته، في إطار يحمل ملامح من السيرة الذاتية لترافولتا، وتدور أحداثه في العصر الذهبي للطيران. 

