فن وثقافة

مهرجان كان يعرض فيلم Eva بقسم كلاسيكيات

أحمد إبراهيم

يسلط مهرجان كان السينمائي الدولي بقسم "كلاسيكيات كان" الضوء على أعمال صنعت ملامح الحداثة السينمائية في أوروبا، وقدمت رؤى سبقت عصرها وغيرت شكل الحكاية على الشاشة.

ويأتي فيلم "Eva" كواحد من هذه الأعمال الملهمة، تماما كما يعرض اليوم الى فيلم "La Pointe Courte" للمخرجة Agnès Varda باعتباره من البدايات المؤسسة للموجة الفرنسية الجديدة، وواحدا من اهم الافلام التي مهدت لظهور الحداثة السينمائية.

تكريم جون ترافولتا 

من ناحية أخرى حصد نجم هوليوود جون ترافولتا جائزة السعفة الذهبية الفخرية خلال فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولي، تقديرا لمسيرته الفنية الطويلة والمليئة بالأعمال التي صنعت حضوره كأحد أبرز نجوم الشاشة العالمية.

وبدا جون ترافولتا متأثرا للغاية أثناء صعوده إلى المسرح لتسلم الجائزة، وذلك قبل العرض الأول لفيلمه الجديد "Propeller One-Way Night Coach"، وهو أول تجربة له في الإخراج والمقتبس من كتاب أطفال ألفه بنفسه.

وقال النجم الأمريكي خلال كلمته: "لا أصدق ذلك.. هذه الجائزة بالنسبة لي تفوق الأوسكار"، في لحظة حظيت بتفاعل واسع داخل قاعة المهرجان.

ويعد ترافولتا من أبرز الوجوه التي صنعت تاريخ هوليوود، بعدما تحول إلى أيقونة سينمائية بفضل فيلم Saturday Night Fever، قبل أن يعيد إحياء مسيرته الفنية من جديد من خلال أدائه الشهير لشخصية "فينسنت فيجا" في فيلم Pulp Fiction للمخرج Quentin Tarantino، والذي توج بالسعفة الذهبية عام 1994.

وحرص مهرجان كان على إبقاء تكريم ترافولتا سرا حتى اللحظات الأخيرة، حيث فوجئ الحضور بإعلان الجائزة فور صعوده إلى المسرح.

وأعرب جون ترافولتا، البالغ من العمر 72 عاما، عن دهشته من اختيار فيلمه للمشاركة في واحد من أعرق المهرجانات السينمائية حول العالم، مؤكدا أنه لم يتوقع قبول العمل، خاصة أنه يمثل تجربته الإخراجية الأولى، والتي تشارك في بطولتها ابنته إيلا بلو ترافولتا.

ويروي الفيلم قصة شاب شغوف بالطيران منذ طفولته، يخوض رحلة إلى هوليوود برفقة والدته، في إطار يحمل ملامح من السيرة الذاتية لترافولتا، وتدور أحداثه في العصر الذهبي للطيران.

عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب

نور الغندور تخطف الأنظار بإطلالة "عروس البحر" في مهرجان كان

بعد الضجة.. عيوب ومميزات كاديلاك إسكاليد IQ موديل 2026

الكشف عن سيارة مازدا سبيد 6 الكهربائية 2026 بقوة 536 حصانا

