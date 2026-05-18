الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

حيلة عصابة الشرطة المزيفة لسرقة 1.4 مليون جنيه من شقة بالهرم

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة من كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي ضخم من داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، نفذها مجهولون انتحل أحدهم صفة ضابط شرطة.

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا من أحد السكان، أفاد فيه بأن مجموعة من الأشخاص اقتحموا شقته أثناء تواجده بالمنزل، حيث ادعى أحدهم كونه ضابطًا وارتدى زيًا رسميًا مشابهًا للزي الشرطي. أُجبر المُبلغ على دخول غرفة وإغلاق الباب عليه، قبل أن يستولي الجناة على كرتونة تحتوي على نحو مليون و400 ألف جنيه ويهربوا.

وأوضح المُبلغ أن الأموال تخص معاملات مالية بنظام “المقاصة”، وسلّمها له مندوب توصيل عبر محافظ إلكترونية.

وبتحريات أجهزة الأمن تم تحديد مندوب التوصيل الذي أكد صحة البلاغ، ثم تم التعرف على المتهمين وضبطهم، تبين أن أحدهم ضابط شرطة سابق استخدم ملابس رسمية لتزييف صفته الأمنية أثناء تنفيذ السرقة، كما عُثر بحوزتهم على مبالغ مالية كبيرة، ومشغولات ذهبية وسيارة استخدموها في الجريمة.

أقر المتهمون بارتكاب الواقعة، واعترفوا بالتخطيط لها واستغلال معلوماتهم حول تحركات مندوب التوصيل، قبل تنفيذ السرقة بانتحال صفة أمنية.

بلغ إجمالي المضبوطات المستردة نحو مليون و289 ألف جنيه، متنوعة بين مبالغ نقدية، وأموال عبر تطبيقات تحويل إلكتروني، ومشغولات ذهبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

قسم شرطة الهرم الجيزة أجهزة الأمن

