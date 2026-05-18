وزير الري يبحث مع مستشار إمبراطور اليابان التنسيق لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور كينزو هيروكي مستشار إمبراطور اليابان لشؤون المياه ومستشار مبعوثة رئيس الوزراء للمياه، سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين في إطار الحوار التفاعلي الثالث «المياه والكوكب»، المزمع عقده ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، ونتائج الاجتماعات واللقاءات الأخيرة ذات الصلة.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المشترك والتشاور وتبادل الرؤى بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة، لتوحيد المواقف وتبنّي الأفكار بصورة مشتركة، وعقد اجتماع مشترك بين الوزراء خلال الفترة القادمة للتباحث في هذا الشأن.

وأعرب سويلم عن تقديره للجهود التي يقوم بها الجانب الياباني لدعم الحوار التفاعلي «المياه والكوكب»، والترويج لموضوعات المياه والمناخ على المستوى الدولي، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بالرسائل والمخرجات الخاصة بالحوار، بما يحقق التوافق وتوحيد الرؤى بين البلدين قبل طرحها على المستوى الدولي.

وأشار إلى أهمية البناء على مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، مع التركيز، خلال التحضيرات لمؤتمر 2026، على تعزيز أدوات التنفيذ الفعلي على الأرض، منوها بأن الرسائل المرتبطة بالمياه والمناخ يجب أن تتضمن آليات تنفيذ واضحة وقابلة للتطبيق لتحقيق الأهداف المرجوة.

وتناول اللقاء خطة العمل الخاصة بالحوار التفاعلي «المياه والكوكب»، وجهود التنسيق المستمرة بين الجانبين المصري والياباني، خاصة فيما يتعلق بالبرامج والمبادرات الرئيسية، ومخرجات الحوارات المختلفة، وآليات التنسيق مع الدول والجهات المشاركة والشركاء الدوليين.

كما تم استعراض التحضيرات الخاصة بالفعالية المزمع عقدها ضمن «مؤتمر دوشنبه الرابع» في طاجيكستان يومي 26 و27 مايو 2026، وتطرق اللقاء إلى الاجتماع الوزاري المرتقب للدول المستضيفة والرؤساء المشاركين، والمزمع عقده في شهر يوليو القادم، حيث تم استعراض الموقف الحالي الخاص بمستويات المشاركة والترتيبات الجارية في هذا الشأن.