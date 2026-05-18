الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
"الوطنية للإعلام" تنعي رائد الصحافة السعودية محمد علي حافظ

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، رائد الصحافة السعودية الأستاذ الكبير محمد علي حافظ مؤسس صحيفة الشرق الأوسط الذي وافته المنية مساء أمس / الأحد /.

لقد واصل محمد علي حافظ وشقيقه هشام علي حافظ مسيرة الوالد والعم علي وعثمان حافظ في تأسيس وتطوير الصحافة السعودية منذ ثلاثينيات القرن العشرين.

وفي الستينيات أصبح محمد علي حافظ أصغر رئيس تحرير سعودي في الخامسة والعشرين من عمره ، بعدما تلقى فترة تدريب مع الكاتب الكبير مصطفى أمين في دار أخبار اليوم.

ومن صحيفة المدينة إلى الشرق الأوسط وعرب نيوز .. إلى إصدارات عدة بالعربية والإنجليزية والأوردية ، أبدع محمد علي حافظ ناشراً وكاتباً وصانعاً لصحافة عصرية مميزة ، ولا تزال المجموعة السعودية للأبحاث تواصل رحلتها الرائدة في التطوير والتحديث .

وقال المسلماني "لقد فقدت الصحافة العربية ناشراً وكاتباً من طراز فريد ، فالأستاذ محمد علي حافظ من الآباء المؤسسين للنهضة الصحفية المعاصرة ، وهي النهضة التي حققت حضوراً دولياً يتزايد تأثيره وفاعليته يوماً بعد يوم، إننا نعزي الصحافة والإعلام السعودي وأسرة المجموعة السعودية للأبحاث في رحيل ناشر قدير وكاتب كبير" .

بالأسود الجريء.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بأنوثتها

الجدة والأم والحفيدة.. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها

مرسيدس تحظر هؤلاء المشترين من اقتناء سيارتها الجديدة S680 جارد الجديدة

طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي

