وزير الخزانة الأمريكي: نسعى لتوحيد موقف مجموعة السبع ضد تمويل إيران

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم، إنه سيدعو وزراء مالية مجموعة السبع إلى اتباع نظام عقوبات يهدف إلى منع وصول التمويل إلى ما وصفه بـ”آلة الحرب” الإيرانية.

وأضاف بيسنت وفق ما نقلته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية، أن زيارة الوفد الأمريكي إلى الصين الأسبوع الماضي، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت “ناجحة للغاية.”

ويجتمع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع في باريس في وقت لاحق من اليوم الاثنين، مع تصدر الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب مع إيران جدول الأعمال.

وقال رئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بيراكاكيس في بيان:“إن فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع بشكل دائم يمثلان أهمية قصوى للتخفيف من التأثير على الاقتصاد".

وشهدت تكاليف الاقتراض في دول مجموعة السبع ارتفاعًا حادًا خلال الأسابيع الأخيرة، ما زاد المخاوف المتعلقة بالتضخم على المدى الطويل، في وقت تتراجع فيه مخزونات النفط العالمية بأسرع وتيرة على الإطلاق.

وفي تطور آخر عالي المخاطر هذا الأسبوع، سيزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العاصمة الصينية بكين، بعد أيام فقط من زيارة ترامب، للقاء نظيره الصيني شي جين بينج.

وذكر الكرملين ان الزعيمين “سيناقشان القضايا الثنائية الحالية وسبل تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.”

وفي الوقت نفسه، يروج البيت الأبيض لسلسلة من الاتفاقات التي أعقبت زيارة ترامب إلى الصين.

وستشتري الصين ما لا يقل عن 17 مليار دولار من السلع الزراعية الأمريكية سنويًا حتى عام 2028.

وقال مسئولون أمريكيون إن بكين ستعالج أزمة نقص المعادن النادرة، رغم أن البيان الصيني المقابل لم يتطرق إلى هذه النقطة.

وبدأت أسواق التداول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأسبوع على تراجع واسع، وسط توتر المستثمرين بسبب التطورات الجيوسياسية.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال امس الأحد إن “الوقت ينفد” بالنسبة لإيران، محذرًا من أنه “لن يتبقى شيء” إذا لم يتم اتخاذ إجراء قريبًا، مضيفًا أن “الوقت عنصر حاسم.”

وفي المقابل، شهد مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية أداءً مختلفًا، إذ عاد إلى المنطقة الخضراء بعد خسائر حادة في نهاية الأسبوع الماضي.

وارتفعت مستويات التقلبات إلى قرب مستويات قياسية بعد تخارج المستثمرين الأجانب من أسهم محلية بأكثر من 13 مليار دولار الأسبوع الماضي.

وفي أخبار الشركات، أعلنت رايان إير ارتفاع أرباحها بعد الضرائب بنسبة 40% خلال السنة المالية 2026، وقال المدير المالي للشركة نيل سوراهان لشبكة سي إن بي سي إن الشركة تخطط لتشغيل جدول رحلات كامل خلال الصيف مع تراجع مشكلات إمدادات الوقود.