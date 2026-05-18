حبس المتهمين بإنهاء حياة الشاب الصعيدي بالغربية 4 أيام

أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز طنطا بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة مقتل شاب علي يد آخرين بطعنات غادرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

توجيهات النيابة العامة



كما وجهت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.



وكانت شوارع قرية تلبنت قيصر التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية شهدت شيوع نبأ وقوع جريمة قتل مأساوية راح ضحيتها الشاب أحمد صبري الصعيدي، في واقعة أثارت صدمة واسعة بين الأهالي وأعادت إلى الواجهة خطورة الخلافات التي تتحول إلى جرائم دامية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا يفيد بالعثور على جثمان شاب داخل مقابر القرية، مصابًا بعدة طعنات غادرة .

نقل الضحية

كما إنتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الجثمان يعود للشاب أحمد صبري الصعيدي وجدوه مطعون فى رقبته وصدره وبطنه أكثر من طعنه وتوفى فى المقابر فى الحال.

التحريات الأمنية

وأفادت التحريات الأمنية أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات مالية سابقة بين المجني عليه وعدد من الأشخاص " أصحابه ال كانوا بيأكلون فى بيته على طبلية واحده، حيث إستدرجه المتهمون إلى منطقة المقابر بزعم إنهاء الخلاف والتوصل إلى صلح، قبل أن يباغتوه ويعتدوا عليه بإستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابته بطعنات قاتلة أودت بحياته في الحال.

سقوط المتهمين

وتمكن ضباط مباحث مركز طنطا بقيادة الرائد محمد العسال رئيس مباحث مركز طنطا في تحديد هوية المتهمين وضبطهم في وقت قياسي، وتم إقتيادهم إلى ديوان المركز لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة استجواب المتهمين للوقوف على ملابسات الواقعة ودوافعها، وصرحت بدفن الجثمان عقب الإنتهاء من أعمال الطب الشرعي.

ردع قانوني

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.