شرم الشيخ تخطف أنظار العالم الرياضي.. إشادة دولية بتنظيم اجتماعات الاتحاد الدولي للجمباز

استضافت مدينة شرم الشيخ فعاليات اجتماع المكتب الرئاسي والتنفيذي والاستشاري للاتحاد الدولي للجمباز، خلال الفترة من 14 إلى 20 مايو الجاري، بمشاركة واسعة من قيادات الرياضة الدولية، وبحضور اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، والدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الدولي للجمباز موريناري واتانابي، إلى جانب أكثر من 80 رئيس اتحاد وممثلًا للاتحادات الرياضية من مختلف دول العالم.

ورحّب محافظ جنوب سيناء بضيوف مصر المشاركين في الاجتماعات، مؤكدًا أن مدينة شرم الشيخ أصبحت واحدة من أبرز الوجهات العالمية لاستضافة كبرى الفعاليات الدولية، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وإمكانات سياحية وتنظيمية متميزة.

وأشار المحافظ إلى أن استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي على أرض جنوب سيناء تعكس حجم الثقة الدولية في الدولة المصرية، وقدرتها على تنظيم المحافل الكبرى بكفاءة واقتدار، في ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من نهضة شاملة، لا سيما في قطاعي الشباب والرياضة.

من جانبه، أكد الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر لاجتماعات الاتحاد الدولي للجمباز بمدينة شرم الشيخ تمثل تأكيدًا جديدًا على ثقة المؤسسات الرياضية الدولية في قدرات الدولة المصرية التنظيمية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الرياضة، وتسعى إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى.

كما أشاد الوزير بجهود الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين، ودوره في تحقيق العديد من الإنجازات القارية والدولية خلال السنوات الأخيرة.

وأعرب موريناري واتانابي عن سعادته باستضافة مصر لاجتماعات المكتب الرئاسي والتنفيذي والاستشاري للاتحاد الدولي بمدينة شرم الشيخ، مشيدًا بالإمكانات والتنظيم المتميز الذي وفرته المدينة، مؤكدًا أن إقامة الاجتماعات لأول مرة داخل شمال أفريقيا تمثل خطوة مهمة لدعم انتشار رياضة الجمباز في المنطقة.

بدوره، أكد الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي تعكس حجم الثقة التي يحظى بها الاتحاد المصري من جانب الاتحاد الدولي، مشيرًا إلى أن الاجتماعات تسهم في دعم وتطوير رياضة الجمباز فنيًا وإداريًا على مستوى مصر وأفريقيا.

ويُعد الاجتماع من أبرز الفعاليات الرياضية التي ينظمها الاتحاد الدولي للجمباز، حيث يشهد مناقشة عدد من الملفات المهمة، واتخاذ قرارات تتعلق بمستقبل اللعبة على الدولي.

