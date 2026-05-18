بني سويف.. حملات نظافة ومواجهة التعديات وتحسين مستوى الخدمات

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة بني سويف جهودها في ملفات النظافة والتجميل والرقابة التموينية وتحسين مستوى الخدمات. حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة محمد بكري حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة من عدد من شوارع المدينة شملت كوبري بلبل وخلف مساكن الإيواء وطريق عزبة أحمد وهبة وشارع الروضة وشارع الأباصيري وشارع 17 ببني سويف الجديدة وشارع علي مصباح وشارع سيد عبد اللطيف وشارع ترعة البوصة، كما قامت إدارة الحدائق بتقليم النخيل بشارع عبدالسلام عارف، وشملت أعمال النظافة بالوحدات القروية رفع أطنان من القمامة والمخلفات من نطاق قرية باروط وطريق بني سويف/ ببا الزراعي وقرية بلفيا والحكامنة وإبشنا وحاجر بني سليمان وباها، كما تم إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية بلفيا، وتزمنت الشرقية ، وإزالة متغير بقرية باروط.

وفي مركز ومدينة ببا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة العميد أحمد علاء الدين جهودها في متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تمت متابعة أعمال اللجان الفنية للتصالح ومناقشة الملفات المتوقفة على المنظومة مع التوجيه بسرعة إنهاء الإجراءات، كما تمت متابعة أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية ومنها شارع الشباب وشارع الطحاوية وطراد النيل البحري وشارع المناهري وشارع المستوصف وشارع كازابلانكا وشارع الإدارة التعليمية وشارع المدارس وشارع 11 وشارع حيدر وشارع مكة وشارع مجلي، فيما نفذت الوحدات المحلية بالقرى أعمال نظافة بمداخل القرى والشوارع الرئيسية، وأسفرت حملة تموينية للمرور على المخابز البلدية عن تحرير 22 مخالفة متنوعة شملت مخالفات نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين والتصرف في الدقيق والتوقف عن الإنتاج وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات.

وفي مركز ومدينة ناصر برئاسة شوقي هاشم، تواصلت جهود الوحدة المحلية والوحدات القروية في ملفات النظافة والتجميل ومواجهة التعديات، حيث تم تنفيذ حملة نظافة بمدينة ناصر وقرية الشناوية شملت شارع الجيش وشارع المصرف القبلي والبحري وطريق الصحارة ومنطقة المعهد الديني بالشناوية وشارع أبوبكر الصديق ومنطقة المنشية والشامية والسبخاية وعزبة إبراهيم باشا وشارع نهضة مصر وطريق السقاية وشارع عظيم الدولة ومنطقة مصنع الثلج، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، وفي قرية بهبشين تمت متابعة أعمال توريد وتشوين القمح إلى جانب متابعة أعمال إنشاء ملحق بمدرسة الشهيد محمد رجب ومتابعة توصيل شبكة الإنترنت الأرضي والغاز الطبيعي، كما شهدت قرية أشمنت أعمال نظافة ورفع تراكمات من مناطق مختلفة بالقرية والتوابع والطريق السريع.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، واصل الوحدة المحلية برئاسة أحمد توفيق جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق الانضباط بكافة القطاعات، حيث تمت متابعة العمل بالإدارة الهندسية ووحدة المتغيرات المكانية لسرعة إنجاز ملفات التصالح وتصفير المتغيرات أولًا بأول، كما قام قسم الكهرباء بصيانة الكشافات بشوارع ترعة السلطاني والمنطقة البحرية ومنطقة أبوزيد وشارع جمال عبدالناصر وشارع عبدالمنعم رياض مع الالتزام بنسبة الترشيد المقررة، إلى جانب متابعة أعمال الموجة 29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

من جانبها واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة مدحت صلاح جهودها في متابعة انتظام العمل بالمصالح الحكومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث قامت لجنة من التفتيش المالي والإداري بالمرور على عدد من الوحدات الصحية بقرى القضابي والفنت الغربية وعزب الفنت والفنت الشرقية وكفر درويش ومنشأة عمرو للتأكد من انتظام سير العمل وتوافر الخدمات للمواطنين والاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف لضمان الانضباط الإداري، فيما واصلت الوحدة المحلية أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات بشوارع سعد زغلول وبورسعيد وصلاح سالم والإبراهيمية والشيخ غنيم والسد العالي والثورة ومصطفى كامل والشيخ زهران والقيسارية والتحرير وأحمد عرابي والدعوة الإسلامية وسماح الوجوه ومنطقة منشأة ناصر، إلى جانب جمع القمامة المنزلية من قرى الفنت وتلت وإقفهص ودلهانس وأبسوج وشنرا وتفريغ الحاويات ونقل المخلفات إلى مصنع التدوير بسمسطا.



