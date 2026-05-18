صحة بني سويف: تقديم أكثر من 3700 خدمة في قافلة مجانية بقرية منشأة طاهر بإهناسيا

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية مجانية بقرية منشأة طاهر بمركز إهناسيا، في إطار سياسة القوافل العلاجية التي تستهدف الوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق النائية والمحرومة، وضمن مبادرة “حياة كريمة”، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وتحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة.

وقام فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية، برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، وعضوية الدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، و أحمد محمد عجمي مسؤول إعداد وتجهيز العيادات، بتنفيذ القافلة يومي السبت والأحد 16 و17 مايو الجاري.

وضمت القافلة 8 عيادات في 7 تخصصات شملت الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة والرمد، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1262 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان.

كما شهدت القافلة إجراء 166 تحليل دم و73 تحليل طفيليات و11 حالة أشعة عادية، إلى جانب تحويل 3 مرضى لعمل تقارير طبية على نفقة الدولة، وتحويل 3 حالات أخرى للمستشفيات لاستكمال العلاج، فضلاً عن إجراء 81 حالة موجات فوق صوتية.

وتضمنت القافلة أيضًا تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها التوعية بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، وسرطان الثدي، وسلامة الغذاء، وسوء استخدام الأدوية، بالإضافة إلى المشاركة في نشر رسائل التوعية الخاصة بمبادرة “365 يوم سلامة”.

وفي إطار المبادرات الرئاسية للصحة العامة، تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ300 مواطن، حيث بلغ إجمالي الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة 3745 خدمة طبية، وذلك في إطار جهود مديرية الصحة المستمرة لتوفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة.