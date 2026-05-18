قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون في ملف المياه والمناخ استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة 2026
الدلتا الجديدة.. الصحراء تتحول إلى أكبر مشروع وتنموي وسلة غذاء.. تفاصيل
الحكومة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص
الاتحاد المصري يستضيف مراسم قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027
بعد وصولها لـ38 درجة.. الأرصاد عن تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة
بإشراف مصري فرنسي.. هاني سلامة يشارك في احتفالية مئوية يوسف شاهين بمهرجان كان السينمائي اليوم
تأجيل محاكمة قاتل زوجته عروس المنوفية إلى جلسة الغد للنطق بالحكم
مرتبات تصل 25 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بميناء دمياط
رسميا.. إيران تعلن إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز| تفاصيل
القوات المسلحة تدعو المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين لصرف تعويض المرة الواحدة
الأمتار الأخيرة.. دوريات تنتظر الحسم في ختام الجولات| آرسنال والزمالك الأبرز
مفتي الجمهورية يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الأضحى المبارك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف: تقديم أكثر من 3700 خدمة في قافلة مجانية بقرية منشأة طاهر بإهناسيا

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية مجانية بقرية منشأة طاهر بمركز إهناسيا، في إطار سياسة القوافل العلاجية التي تستهدف الوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق النائية والمحرومة، وضمن مبادرة “حياة كريمة”، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وتحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة.

وقام فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية، برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، وعضوية الدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، و أحمد محمد عجمي مسؤول إعداد وتجهيز العيادات، بتنفيذ القافلة يومي السبت والأحد 16 و17 مايو الجاري.

وضمت القافلة 8 عيادات في 7 تخصصات شملت الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة والرمد، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1262 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان.

كما شهدت القافلة إجراء 166 تحليل دم و73 تحليل طفيليات و11 حالة أشعة عادية، إلى جانب تحويل 3 مرضى لعمل تقارير طبية على نفقة الدولة، وتحويل 3 حالات أخرى للمستشفيات لاستكمال العلاج، فضلاً عن إجراء 81 حالة موجات فوق صوتية.

وتضمنت القافلة أيضًا تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها التوعية بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، وسرطان الثدي، وسلامة الغذاء، وسوء استخدام الأدوية، بالإضافة إلى المشاركة في نشر رسائل التوعية الخاصة بمبادرة “365 يوم سلامة”.

وفي إطار المبادرات الرئاسية للصحة العامة، تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ300 مواطن، حيث بلغ إجمالي الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة 3745 خدمة طبية، وذلك في إطار جهود مديرية الصحة المستمرة لتوفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

بني سويف اهناسيا صحة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

حريق

مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور

الزمالك

حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف

إبراهيم سعيد

تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان

ترشيحاتنا

بدرية طلبة

بدرية طلبة تخضع لعملية جراحية في العين

المهرجان الختامي لنوادي المسرح

ختامي نوادي المسرح.. قصور الثقافة تعرض "قابل للتدوير" و" الأخوة كارامازوف" الليلة على مسرح السامر

هنا القاهرة

أمسية ثقافية تتناول الموسيقى والغناء فى أفلام يوسف شاهين بالأوبرا

بالصور

سبب خفي .. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الضغط المنخفض

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

للعزومات.. طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص

طريقة أرز بالكبد و القوانص
طريقة أرز بالكبد و القوانص
طريقة أرز بالكبد و القوانص

ضمن احتفالية «عرائس مصر – فرحة مصر».. تضامن الشرقية تجهز 6 عرائس

عرائس
عرائس
عرائس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد