تأهيل الباحثين لاقتناص فرص البعثات والمنح الدولية في آداب بني سويف

نظّم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب – جامعة بني سويف، اليوم، ندوة تحت عنوان “كيفية التقديم للبعثات والمنح العلمية”.

وقدّمت الندوة الدكتورة هبة فاضل من قسم اللغة الإنجليزية، التي استعرضت خطوات التقديم للبعثات والمنح العلمية، وآليات إعداد الملفات الأكاديمية والبحثية، إضافة إلى أهم المهارات والمتطلبات اللازمة لنيل المنح والبعثات الدولية، بما يُسهم في دعم الباحثين وطلاب الدراسات العليا وتنمية قدراتهم البحثية والأكاديمية.

وشهدت الندوة حضوراً لافتاً من الباحثين وطلاب الدراسات العليا والهيئة المعاونة، وسط نقاشات واستفسارات مكثفة حول فرص البعثات العلمية وشروط التقديم لها.

وأكد الدكتور حوتة حسين حرص الكلية على تنظيم الفعاليات العلمية التي تُؤهل الباحثين وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للاستفادة من الفرص البحثية، بما يعزز جودة البحث العلمي في الكلية والجامعة.

من جهتها، شددت الدكتورة عزة جوهري، على أن الكلية تولي اهتماماً كبيراً بدعم الباحثين وطلاب الدراسات العليا، عبر ندوات علمية تُطوّر مهاراتهم الأكاديمية والبحثية، وتُؤهلهم للمنافسة على البعثات والمنح محلياً ودولياً. وأضافت أن الكلية تسعى إلى تدويل المعارف والانفتاح على التجارب العلمية العالمية، وبناء جيل من الباحثين القادرين على المنافسة الدولية، بما يدعم مكانة الجامعة أكاديمياً وبحثياً، ويسهم في رفع تصنيفها إقليمياً ودولياً.

وأشارت إلى أن الانفتاح على الخبرات الدولية يُعد خطوة محورية لتطوير البحث العلمي واكتساب المعارف الحديثة، مؤكدة حرص إدارة الكلية على تقديم كل سبل الدعم للباحثين، وتشجيعهم على استثمار الفرص المتاحة لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي.