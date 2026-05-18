قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة يطالب كاف بإنهاء أزمة المشاركين في الكونفيدرالية بعد خطاب زد
موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 مايو
مع التحذير من ارتفاع درجات الحرارة.. أسباب وأعراض ضربة الشمس
امتحانات الدور الثاني لأولى و2 ابتدائي آخر أغسطس .. والراسبين "هيعيدوا السنة"
إسرائيل تتحرك لاعتراض أسطول الصمود قبل وصوله إلى غزة
تنسيق أمريكي إسرائيلي لضرب إيران.. تل أبيب تلوح باستهداف منشآت الطاقة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 18 مايو 2026
دخول متاحف الآثار مجاناً للمصريين احتفالاً بيومها العالمي
أوكرانيا.. تضرر مبانٍ سكنية جراء هجوم مسيرة في أوديسا
أون يرفع حالة التأهب.. أوامر بتحصين الحدود الجنوبية لكوريا الشمالية ومنع أي مواجهة عسكرية
كيفية استخراج كعب عمل إليكترونياً.. الخطوات والرابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تتحرك لاعتراض أسطول الصمود قبل وصوله إلى غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت وسائل إعلام عبرية أن بحرية الاحتلال الإسرائيلية رفعت مستوى الاستعداد لاعتراض سفن “أسطول الصمود العالمي” المتجهة إلى قطاع غزة، وسط تأكيدات بأن عمليات الإيقاف ستتم في المياه الدولية قبل اقتراب السفن من السواحل الفلسطينية.

وبحسب ما أوردته صحيفة “معاريف”، فإن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تعتبر محاولة كسر الحصار البحري المفروض على غزة “مخالفة للقانون الدولي”، مشيرة إلى أن القوات البحرية تستعد لتنفيذ عمليات تفتيش ومنع للسفن المشاركة في الأسطول.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق عشرات القوارب والسفن من ميناء مرمريس جنوب تركيا ضمن تحرك دولي واسع ينظمه “أسطول الصمود العالمي” بالتعاون مع “تحالف أسطول الحرية”، بمشاركة أكثر من 500 ناشط ومتضامن من نحو 45 دولة، يحملون مساعدات إنسانية وطبية مخصصة لسكان قطاع غزة.

ويضم الأسطول شخصيات وناشطين دوليين من عدة دول، بينهم أعضاء في مجلس إدارة “أسطول الصمود العالمي”، إلى جانب وفود مدنية وحقوقية تسعى للوصول إلى القطاع وإيصال الدعم الإنساني.

وأكد مشاركون في الرحلة تعرض السفن لتحركات وصفوها بـ”المريبة”، شملت تحليق طائرات مسيرة مجهولة فوق الأسطول لساعات، إضافة إلى عمليات تشويش إلكتروني أثرت على أنظمة الاتصالات والملاحة اللاسلكية.

وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان حادثة وقعت أواخر أبريل الماضي، عندما تعرضت سفن تابعة لأسطول مماثل لهجوم في المياه الدولية قرب جزيرة كريت، قبل أن تحتجز إسرائيل عدداً من القوارب وعلى متنها مئات النشطاء، بينما واصلت سفن أخرى رحلتها باتجاه المياه اليونانية.

بحرية الاحتلال الإسرائيلية أسطول الصمود العالمي قطاع غزة السواحل الفلسطينية الحصار البحري المفروض على غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة روميساء

بعد 5 أيام غياب.. لغز اختفاء روميساء طالبة أكتوبر ينتهي بمفاجأة مثيرة.. صور

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

سعر الطماطم اليوم

60 جنيها للكيلو.. أسعار الطماطم وموعد نزولها

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

حالة الطقس

47 درجة وأتربة بالمساء.. الأرصاد تُطلق إنذارا شديد اللهجة بشأن طقس الاثنين

الأرصاد

نزول 10 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

طقس عيد الاضحى

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس وقفة عرفات وعيد الأضحى

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد