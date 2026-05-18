إسرائيل تتحرك لاعتراض أسطول الصمود قبل وصوله إلى غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية أن بحرية الاحتلال الإسرائيلية رفعت مستوى الاستعداد لاعتراض سفن “أسطول الصمود العالمي” المتجهة إلى قطاع غزة، وسط تأكيدات بأن عمليات الإيقاف ستتم في المياه الدولية قبل اقتراب السفن من السواحل الفلسطينية.

وبحسب ما أوردته صحيفة “معاريف”، فإن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تعتبر محاولة كسر الحصار البحري المفروض على غزة “مخالفة للقانون الدولي”، مشيرة إلى أن القوات البحرية تستعد لتنفيذ عمليات تفتيش ومنع للسفن المشاركة في الأسطول.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق عشرات القوارب والسفن من ميناء مرمريس جنوب تركيا ضمن تحرك دولي واسع ينظمه “أسطول الصمود العالمي” بالتعاون مع “تحالف أسطول الحرية”، بمشاركة أكثر من 500 ناشط ومتضامن من نحو 45 دولة، يحملون مساعدات إنسانية وطبية مخصصة لسكان قطاع غزة.

ويضم الأسطول شخصيات وناشطين دوليين من عدة دول، بينهم أعضاء في مجلس إدارة “أسطول الصمود العالمي”، إلى جانب وفود مدنية وحقوقية تسعى للوصول إلى القطاع وإيصال الدعم الإنساني.

وأكد مشاركون في الرحلة تعرض السفن لتحركات وصفوها بـ”المريبة”، شملت تحليق طائرات مسيرة مجهولة فوق الأسطول لساعات، إضافة إلى عمليات تشويش إلكتروني أثرت على أنظمة الاتصالات والملاحة اللاسلكية.

وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان حادثة وقعت أواخر أبريل الماضي، عندما تعرضت سفن تابعة لأسطول مماثل لهجوم في المياه الدولية قرب جزيرة كريت، قبل أن تحتجز إسرائيل عدداً من القوارب وعلى متنها مئات النشطاء، بينما واصلت سفن أخرى رحلتها باتجاه المياه اليونانية.