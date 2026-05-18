مع التحذير من ارتفاع درجات الحرارة.. أسباب وأعراض ضربة الشمس

هاجر هانئ

ضربة الشمس هي حالة ناجمة عن ارتفاع درجة حرارة الجسم. يحدث هذا عادة بسبب التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة أو النشاط البدني في درجات حرارة عالية لفترة طويلة جدا. هناك بعض المراحل من الإصابة بالحرارة، وضربة الشمس هي الأكثر خطورة. يمكن أن يحدث ذلك إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم إلى 104 فهرنهايت (40 درجة مئوية) أو أعلى. ضربة الشمس هي الأكثر شيوعا في أشهر الصيف.

تحتاج ضربة الشمس إلى رعاية طارئة، إذا لم يتم علاجه، يمكن أن تؤدي ضربة الشمس إلى إتلاف الدماغ والقلب والكلى والعضلات بسرعة. يزداد هذا الضرر سوءا كلما تأخر العلاج لفترة أطول، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة أو الوفاة.

أعراض ضربة الشمس


تشمل أعراض ضربة الشمس ما يلي:

ارتفاع درجة حرارة الجسم. درجة حرارة الجسم الأساسية البالغة 104 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية) أو أعلى هي العلامة الرئيسية لضربة الشمس.
تغيير في الحالة العقلية أو السلوك. يمكن أن ينتج الارتباك والإثارة والكلام المبهم والتهيج والهذيان والنوبات والغيبوبة عن ضربة الشمس.
تغيير في نمط التعرق. في ضربة الشمس الناجمة عن الطقس الحار، تشعر البشرة بالحرارة والجفاف عند لمسها. ومع ذلك، في ضربة الشمس الناجمة عن التمارين الشاقة، قد يكون التعرق غزيرا.
الغثيان والقيء. قد يشعر شخص مصاب بضربة الشمس بالغثيان في معدته أو القيء.
احمرار الجلد. قد يتحول الجلد إلى اللون الأحمر مع زيادة درجة حرارة الجسم.
التنفس السريع. قد يصبح التنفس سريعا وضحلا.
سباق معدل ضربات القلب. قد يزداد النبض بشكل كبير لأن الإجهاد الحراري يضع عبئا شديدا على القلب للمساعدة في تبريد الجسم.
صداع. قد تتسبب ضربة الشمس في خفق الرأس.


 

أسباب ضربة الشمس 


يمكن أن تحدث ضربة الشمس نتيجة لما يلي:

التواجد في بيئة حارة. في نوع من ضربة الشمس، تسمى ضربة الشمس غير المجهدة (الكلاسيكية)، يؤدي التواجد في بيئة حارة إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية. يحدث هذا النوع من ضربة الشمس عادة بعد التعرض للطقس الحار والرطب، خاصة لفترة طويلة من الزمن. يحدث ذلك في أغلب الأحيان لدى كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مستمرة.
القيام بنشاط شاق. تحدث ضربة الشمس المجهدة بسبب زيادة درجة حرارة الجسم الأساسية الناجمة عن النشاط البدني المكثف في الطقس الحار. يمكن لأي شخص يمارس الرياضة أو يعمل في الطقس الحار أن يصاب بضربة الشمس المجهدة، ولكن من المرجح أن يحدث ذلك إذا لم تكن معتادا على ارتفاع درجات الحرارة.
في أي من أنواع ضربة الشمس، يمكن أن تسبب حالتك عن طريق:

ارتداء ملابس ثقيلة تمنع العرق من التبخر بسهولة وتبريد الجسم.
شرب الكحول، الذي يمكن أن يؤثر على قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة.
تصبح مجففا بسبب عدم شرب كمية كافية من الماء لتجديد السوائل المفقودة من خلال التعرق.

