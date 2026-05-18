الاتحاد التونسي: أنيس بوجلبان أخبرنا بأنه سيعمل في الأهلي.. وفسخنا عقده بالتراضي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إنهاء التعاقد مع أنيس بوجلبان بالتراضي، بعد إبلاغه مسؤولي الاتحاد برغبته في خوض تجربة جديدة داخل النادي الأهلي.

وأكد الاتحاد التونسي في بيان رسمي أن بوجلبان أخطرهم باتفاقه على العمل ضمن الجهاز الفني للأهلي، ليتم الاتفاق على فسخ التعاقد بشكل ودي خلال الفترة الحالية

يصل التونسي أنيس بوجلبان إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، لعقد جلسة خاصة مع مسئولي النادي الأهلي، من أجل وضع اللمسات النهائية على ترتيبات المرحلة المقبلة، والتي سيشهد خلالها توليه منصب مدير إدارة الإسكاوتنج بالنادي.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشة الهيكل الجديد للإدارة، وآليات العمل خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى تحديد الملفات الخاصة بمتابعة اللاعبين المحليين والأجانب، بما يتماشى مع خطة الأهلي لتدعيم صفوفه بعناصر مميزة خلال المواسم المقبلة.

ويأتي اختيار بوجلبان في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها، سواء خلال مسيرته كلاعب أو عبر عمله الفني والإداري في السنوات الأخيرة، وهو ما دفع إدارة الأهلي للاستعانة به في تطوير منظومة اكتشاف المواهب والصفقات المستقبلية.

ويعد بوجلبان أحد الأسماء التي تحظى بارتباط جماهيري مع الأهلي، بعدما سبق له ارتداء القميص الأحمر وترك بصمة مميزة خلال فترة وجوده داخل القلعة الحمراء.