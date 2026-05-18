أحمد العوضي لصدى البلد: فيلم "العركة" ما زال فكرة.. ومشروعي مع أحمد السقا لم يبدأ بعد (خاص)

النجم أحمد العوضي
النجم أحمد العوضي
أوركيد سامي

كشف الفنان أحمد العوضي عن آخر تطورات عدد من مشاريعه السينمائية المنتظرة، مؤكدًا أن فيلم “العركة” لم يدخل مرحلة التنفيذ حتى الآن، رغم حالة الحماس الكبيرة التي صاحبت الإعلان عنه خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد العوضي، في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الإخباري، إن فيلم “العركة” لا يزال مجرد فكرة يتم العمل عليها حاليًا، ولم يبدأ تصويره حتى الآن.

وأضاف العوضي أن التحضيرات الخاصة بالفيلم لم تصل إلى مرحلة التصوير الفعلي، موضحًا أن فريق العمل يحرص على خروج المشروع بشكل قوي يليق بتوقعات الجمهور، خاصة بعد حالة النجاح الكبيرة التي حققها مؤخرًا في أعماله الأخيرة.

ويعد فيلم “العركة” من الأعمال المنتظرة بقوة، خاصة أنه يجمع بين النجمين أحمد العوضي ومحمد إمام لأول مرة في بطولة سينمائية مشتركة، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور منذ الإعلان الأول عن المشروع.

ومن المقرر أن يتولى كتابة وإخراج الفيلم محمد صلاح العزب، وسط توقعات بأن يقدم العمل طابعًا يجمع بين الأكشن والإثارة 

كما تحدث العوضي عن مشروعه السينمائي الآخر مع النجم أحمد السقا، مؤكدًا أن العمل أيضًا ما زال في مرحلة الفكرة ولم يبدأ التحضير الرسمي له حتى الآن، 

وأكد العوضي أن التعاون مع أحمد السقا يمثل خطوة مهمة بالنسبة له، خاصة في ظل العلاقة القوية التي تجمعهما على المستوى الفني والشخصي، وهو ما يجعل الجمهور في انتظار أي عمل يجمع بينهما على الشاشة الكبيرة.

وتأتي تصريحات أحمد العوضي في وقت يعيش فيه حالة من النشاط الفني، بعد النجاح اللافت الذي حققه في الفترة الأخيرة، سواء على مستوى الدراما أو السينما، حيث استطاع تكوين قاعدة جماهيرية واسعة بفضل أدواره التي تعتمد على الأكشن والطابع الشعبي القريب من الجمهور.

