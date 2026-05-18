تصاعد الأحداث.. تمركز حاملة طائرات أمريكية و 3 مدمرات شمال بحر العرب

أظهرت صور الأقمار الصناعية تموضع حاملة طائرات أمريكية من فئة "نيميتز" برفقة ثلاث مدمرات في شمال بحر العرب، في ظل استمرار تواجد حاملتي طائرات أمريكيتين في المنطقة، بحسب RT .

وكشفت صور القمر الصناعي الأوروبي "سينتينال-2"، التي التقطت يوم السبت 16 مايو، عن الحاملة الأمريكية وهي تترك أثر حركة واضحا على سطح البحر، مما يشير إلى أنها كانت تتحرك وقت التقاط الصورة، في موقع يقع شمال بحر العرب وشرق مضيق هرمز.

وأظهرت الصور أيضا استمرار تموضع مدمرتين أمريكيتين في مياه الخليج، في حين تقع الحاملة على مسافة تقارب 270 كيلومترا جنوب شرقي ميناء "تشابهار" الإيراني، ونحو 215 كيلومترا شرقي الساحل العماني بالقرب من مدينة صور، وذلك في منطقة بحرية تتوسط المسار بين خليج عمان وبحر العرب.

يذكر أن البحرية الأمريكية كانت قد أعلنت، في 31 مارس الماضي، مغادرة "المجموعة الضاربة لجورج بوش" قاعدة "نورفولك" في ولاية فرجينيا على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وتضم هذه المجموعة حاملة الطائرات وثلاث مدمرات من فئة "آرلي بيرك"، هي: "يو إس إس روس"، و"يو إس إس دونالد كوك"، و"يو إس إس ماسون"، بالإضافة إلى جناح جوي يضم تسعة أسراب.