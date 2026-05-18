وزيرا خارجية باكستان وقطر يبحثان هاتفيًا مستجدات الوضع الإقليمي

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار مجددا التزام بلاده بتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة وخارجها، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي.

وبحث الجانبان - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية اليوم / الإثنين / - تطورات الوضع الإقليمي ومجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما أكدا أهمية الحوار والتواصل الدبلوماسي في مواجهة التحديات الإقليمية.

بدوره، أعرب محمد بن عبد العزيز الخليفي عن تقديره للدور البناء الذي تضطلع به باكستان والجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.