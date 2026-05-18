قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزنها يتجاوز طنًا.. ظهور نادر لسمكة «المولا مولا» أمام سواحل سفاجا بالبحر الأحمر
موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في ختام بطولة الدوري المصري
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في ختام بطولة الدوري
الأردن يؤكد تضامنه مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها
إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026
وزير الصناعة يصدر قراراً باعتماد اشتراطات تراخيص مصانع مستحضرات التجميل المعدلة
وسائل إعلام إيرانية: واشنطن لم تقدم أي تنازل ملموس ردا على اقتراح طهران
جنود ومستوطنون ..حملات اقتحامات ومداهمات وطقوس تلمودية بالضفة
وزيرا خارجية باكستان وقطر يبحثان هاتفيًا مستجدات الوضع الإقليمي
محاكمة 5 متهمين بخلية القاعدة في مدينة نصر.. وهذه عقوبتهم طبقا للقانون
تنسيق مصري ياباني لتوحيد الرؤى والمواقف قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
رويترز: النفط يرتفع أكثر من 1% بعد هجوم بمسيرات على محطة طاقة نووية في الإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محاكمة 5 متهمين بخلية القاعدة في مدينة نصر.. وهذه عقوبتهم طبقا للقانون

جماعة إرهابية
جماعة إرهابية
معتز الخصوصي

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، ، تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية القاعدة في مدينة نصر في القضية رقم 282 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر، لجلسة 19 يوليو المقبل، للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 5 يناير 2020، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثانى وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب، واستخدام شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل والتكليفات عبر تطبيق تليجرام، ووجه للمتهم حيازة سلاح آلي، ووجه للمتهم الرابع حيازة بندقية خرطوش، ووجه الثاني تهمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد.

عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

الدائرة الأولى إرهاب خلية القاعدة مدينة نصر تحقيقات النيابة العامة قيادة جماعة إرهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

صلاح وسلوت

رد فعل صادم من سلوت تجاه تصريحات محمد صلاح

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

النادي الأهلي

تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي عقب مواجهة المصري

حريق

مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور

الزمالك

حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف

ترشيحاتنا

أزمة حمو بيكا

نهاية غير متوقعة.. أزمة حمو بيكا وسرقة محتويات فيلا طبيب

حادث طريق جمصة

أهالي قرية أنشاق بالدقهلية يودعون 3 أبناء في حادث طريق جمصة

ارتباط أحمد الفيشاوي

لقى حورية البحر.. أحمد الفيشاوي يكشف عن حبيبته

بالصور

عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب

عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب
عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب
عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب

نور الغندور تخطف الأنظار بإطلالة “عروس البحر” في مهرجان كان

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

بعد الضجة.. عيوب ومميزات كاديلاك إسكاليد IQ موديل 2026

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

الكشف عن سيارة مازدا سبيد 6 الكهربائية 2026 بقوة 536 حصانا

مازدا سبيد 6
مازدا سبيد 6
مازدا سبيد 6

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد