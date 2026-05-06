تأجيل محاكمة 8 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في عين شمس لـ19 مايو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 8 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في عين شمس، لجلسة 19 مايو 2026.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 25804 لسنة 2025 جنايات عين شمس، والمقيدة برقم 3460 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، قيام المتهمين الـ8 بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.