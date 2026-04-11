وزير العدل يصدر قرارا بتعديل مسمى واختصاص بعض لجان التوفيق في المنازعات

أصدر وزير العدل القرار رقم 1340 لسنة 2026، بشأن تعديل مسمى واختصاص بعض لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته، إعمالا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 75 لسنة 2026.

شمل القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2026 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق في المنازعات والقرارات المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم 5606 لسنة 2025 بتعديل تشكيل ومقار بعض الجان التوفيق في المنازعات في الجهات الإدارية، وعلى ما عرضه المستشار مساعد أول الوزير المشرف على الإدارة العامة الشئون لجان التوفيق في المنازعات، ولصالح العمل.

ونصت المادة الأولى على يُعدل مسمى واختصاص بعض لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته، إعمالا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 75 لسنة 2026، على النحو الآتي:

أولًا - يُعدل مسمى لجنتي التوفيق في المنازعات الوزارة التنمية المحلية، ووزارة البيئة ليصبح على النحو التالي:

وزارة التنمية المحلية والبيئة: اللجنة الأولى - وتختص بكل ما يشمل قطاع التنمية المحلية وما يتبعها من جهات، وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بمقرها الكائن في مبنى وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة - الدور الثاني.

اللجنة الثانية - وتختص بكل ما يشمل قطاع البيئة وما يتبعها من جهات وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بمقرها الكائن في 30 طريق مصر / حلوان الزراعي - المعادي.

ثانيا - يعدل مسمى لجنة التوفيق في المنازعات الوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ليصبح على النحو التالي:

وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج: اللجنة الأولى وتختص بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والمسائل المتعلقة لمن هم من غير العاملين بالوزارة، وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بمقرها الكائن في: مبنى وزارة الخارجية العاصمة الجديدة مبنى A الدور الأرضي.

اللجنة الثانية وتختص بنظر الطلبات المقدمة من باقي الأعضاء العاملين بالوزارة والمتعاملين معها وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بمقرها الكائن في مبنى وزارة الخارجية العاصمة الجديدة مبنى C الدور الأول.

اللجنة الثالثة وتختص بكل ما يشمل قطاع التعاون الدولي وما يتبعه من جهات.

وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بالمقر الكائن في: مبنى وزارة الخارجية العاصمة الجديدة مبنى C الدور الأول.

ثالثا - يُعدل مسمى لجنة التوفيق في المنازعات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ليصبح لجنة التوفيق في المنازعات الوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بمقرها الكائن في شارع صلاح سالم ناصية شارع الطيران، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.