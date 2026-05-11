فضيحة جديدة تضرب الجماعة الإرهابية في تركيا .. الإخوان يستولون على أموال التبرعات

يشهد تنظيم الإخوان الإرهابي في تركيا حالة من الغليان والمشاحنات الداخلية، إثر تفجر فضيحة مالية جديدة بطلها اثنان من الكوادر المؤيدة لما يعرف بـ جبهة إسطنبول والتي يتزعمها محمود حسين.

كشفت معلومات متداولة عن تورط اثنين من العناصر الإخوانية الهاربة في تركيا، وهما مصعب صالح عبدالعزيز ومصطفى رضا السيد، المحسوبان على ما يُعرف بـ«جبهة القيادي محمود حسين»، في جمع مبالغ مالية من عناصر تابعة للجماعة، بدعوى تخصيصها لدعم أسر وعائلات المتضررين من الجماعة.

وبحسب المعلومات، فإن المتهمين قاما بجمع الأموال تحت غطاء تقديم مساعدات ودعم إنساني لعائلات العناصر الإخوانية، قبل أن تتصاعد اتهامات داخلية باستيلائهما على تلك المبالغ وعدم توجيهها للغرض المعلن.

وتأتي تلك الاتهامات في وقت تشهد فيه الجماعة أزمات تنظيمية وخلافات حادة بين قياداتها بالخارج، انعكست على طبيعة العلاقات بين أعضائها وآليات إدارة الموارد المالية.

وأثارت الواقعة حالة من الغضب والجدل داخل صفوف الجماعة وسط تبادل الاتهامات بين الأجنحة المختلفة خاصة مع تزايد الشكاوى من تكرار وقائع مشابهة تتعلق بإدارة الأموال والتبرعات التي يتم جمعها من العناصر الهاربة بالخارج.

كما سلطت الأزمة الضوء على حجم الانقسامات الداخلية والصراعات التنظيمية التي تشهدها الجماعة خلال الفترة الأخيرة، في ظل تراجع نفوذها وتزايد الخلافات بين قياداتها بالخارج.