الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خبير في الشأن الأمريكي: تصنيف “الإخوان” يقترب من الحسم داخل واشنطن ويمتد عالميًا

واشنطن
واشنطن
رحمة سمير

أكد الدكتور ماك شرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، أن الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب أصدرت أمرًا تنفيذيًا في نوفمبر 2025 لدراسة تصنيف فروع محددة من جماعة الإخوان في عدد من الدول، من بينها مصر والأردن ولبنان.

تصنيفات تمت على مستوى فروع إقليمية

وأوضح “شرقاوي” خلال مداخلة علي برنامج الحياة اليوم،أن بعض الفروع تم تصنيفها بالفعل خلال يناير، مشيرًا إلى أن بعض التوصيفات في الولايات المتحدة امتدت أيضًا إلى كيانات مرتبطة بالجماعة في دول أخرى، ضمن مقاربة أمنية أوسع لمفهوم التنظيمات المتطرفة.

الإخوان في رؤية واشنطن: “جذور للتنظيمات المتطرفة”

وأشار إلى أن الطرح داخل دوائر صنع القرار الأمريكي يعتبر أن جماعة الإخوان تمثل — وفق هذا التصور — أساسًا فكريًا نشأت منه تنظيمات مثل داعش والقاعدة، وهو ما يدفع نحو تشديد التعامل معها في الخطاب الأمني الأمريكي.

تحركات تشريعية وأمنية داخل الكونجرس

وأضاف أن هناك تحركات داخل الكونجرس الأمريكي لإقرار قانون لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، وهو مشروع طُرح سابقًا في ولايات سابقة ويعود للواجهة مجددًا في الدورة التشريعية الحالية.

توسّع في التصنيف على مستوى الولايات

ولفت إلى أن بعض الولايات الأمريكية مثل تكساس وفلوريدا اتخذت خطوات منفردة لتصنيف بعض الكيانات المرتبطة بالجماعة كمنظمات إرهابية، ما يعكس — بحسب قوله — اتجاهًا متصاعدًا داخل الولايات المتحدة.

انعكاسات دولية محتملة

واختتم بأن أي تصنيف فيدرالي رسمي للجماعة داخل الولايات المتحدة قد يفرض تداعيات واسعة على علاقاتها الدولية، نظرًا لارتباط ذلك بقوانين العقوبات المالية الأمريكية، ما قد ينعكس على تعاملات دول أخرى مع هذه الكيانات.

