نيويورك بوست: واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم

ومن المتوقع أن تكون مذكرة التفاهم المكونة من صفحة واحدة التي ينتظر ترامب الرد عليها بمثابة الأساس لمعاهدة أوسع يتم التفاوض عليها في وقت لاحق.

وعرضت الولايات المتحدة تخفيف العقوبات مقابل توقف إيران عن تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز ، حسبما أفادت مصادر مطلعة على جهود التفاوض لصحيفة "ذا بوست".

ماركو روبيو

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين في السفارة الأمريكية في روما: "يجب أن نعرف شيئاً اليوم. أعني، نحن ننتظر رداً منهم. سنرى ما يتضمنه ردهم".

وتابع"الأمل هو أن يكون هذا الأمر بمثابة خطوة يمكن أن تدفعنا إلى عملية تفاوض جادة".

وأشار روبيو إلى أن الحكومة الإيرانية "لا تزال منقسمة وتعاني من بعض الخلل الوظيفي" وهو ما "قد يكون بمثابة عائق".

وقال الرئيس ترامب للصحفيين يوم الجمعة إنه يتوقع أن يسمع من إيران "الليلة" بشأن اقتراح لإنهاء الأعمال العدائية في المنطقة.

وأضاف ترامب وهو يستعد لمغادرة البيت الأبيض لتناول العشاء في ملعب الجولف الخاص به في شمال ولاية فرجينيا: "من المفترض أن أتلقى رسالة الليلة. لذا سنرى كيف ستسير الأمور".

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان يعتقد أن إيران تُبطئ العملية ، أجاب: "لا أعرف. سنعرف ذلك قريباً ".

وتشمل نقاط الخلاف الرئيسية الأخرى إلى أين ستذهب مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب - حيث يصر ترامب على ضرورة تسليم المواد المشعة إلى الولايات المتحدة بدلاً من دولة ثالثة - وما إذا كان سيُسمح لطهران باستئناف أي نشاط تخصيب في المستقبل ومتى سيتم ذلك.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء أن المحادثات المباشرة قد تستأنف هذا الأسبوع في باكستان إذا تم الاتفاق على إطار عمل.