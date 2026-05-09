رئيس "خارجية النواب": زيارة ماكرون ترسيخ لقوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية بمختلف المجالات

ثمن النائب سامح شكرى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وزير الخارجية السابق، الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر وافتتاح المقرر الجامعي الجديد لجامعة سنجور في مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن هذه الزيارة تعد ترسيخا لقوة العلاقات المصرية الفرنسية في مختلف المجالات وخصوصا الثقافية والعلمية.

وقال النائب شكري، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن العلاقات المصرية الفرنسية لها خصوصيتها وزيارة الرئيس ماكرون تؤكد عمق هذه العلاقات بين البلدين وترسيخها، مضيفا أن قيام الرئيس ماكرون ، خلال الزيارة ، بافتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور في مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية تعد تكريسا للتعاون والعلاقات الثقافية بين القاهرة وباريس.

وأكد أن الزيارة تأتي في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين قيادتي البلدين، لافتا إلى العلاقة الخاصة التي تربط بين قيادتي البلدين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس ماكرون.

ونوه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وزير الخارجية السابق، إلى أن مثل هذه الزيارات تساهم في مزيد من التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدا أن اللقاءات والزيارات تخلق رؤى مشتركة للتعامل مع التحديات التي تواجه البلدين والمنطقة ومواجهتها في إطار السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد على أن فرنسا باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن ودولة كبيرة ومحورية في النطاق الأوروبي، فإن التنسيق والتعاون بينها وبين مصر يأتي في إطار العمل المشترك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي والإقليمي، مؤكدا أن مصر تؤمن بالعمل المشترك مع كافة الشركاء والأطراف لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي.

ويشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اِفتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، بمدينة برج العرب الجديدة، بحضور الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" وعدد من المسؤولين الأفارقة.

ويعد المقر الجامعي الجديد لجامعة سنجور في مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، نقلة نوعية للجامعة الفرنكوفونية الدولية.

ويمتد الحرم الجامعي على مساحة 10 أفدنة ويضم مبنيين أكاديميين ومبنى إداريا وقاعة مؤتمرات ومبنى للمطعم وأربعة مبانٍ سكنية للطلاب ومبنى لسكن الموظفين وآخر للزائرين وصالة ألعاب رياضية، وحمام سباحة، وملعبا متعدد الأغراض، وملاعب إسكواش.

يشار إلى أن جامعة سنجور هي جامعة فرنكوفونية دولية تأسست عام 1990 في الإسكندرية، وتعد إحدى المؤسسات الرئيسية التابعة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، والتي سميت تيمنا بالرئيس والشاعر السنغالي ليوبولد سنجور، وتركز على تقديم برامج ماجستير متخصصة في مجالات التنمية الصحة، البيئة، الثقافة، الإدارة، والتعليم لتأهيل الكوادر الإفريقية.

