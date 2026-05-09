قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيطرة عربية وغيابات الكونفدرالية.. 9 معلومات عن نهائي الزمالك واتحاد العاصمة
تمتلك فروعا في 17 دولة .. شروط قبول الدارسين بـ جامعة سنجور
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. تفاصيل طرح 30 ألف وحدة بالإيجار التمليكي
مبقتش أنام.. أحمد زعيم يكشف مصير آخر أغاني هاني شاكر | خاص
نهائي الكونفدرالية.. قرار جديد من معتمد جمال قبل مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 72 ألف شهيد
بين الرجل والمرأة.. خبير: العلاقات الرمادية أخطر أنواع التعلق العاطفي
ترامب: نأمل في تمديد وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 109 ملايين نسمة اليوم السبت 9 مايو
رئيس "خارجية النواب": زيارة ماكرون ترسيخ لقوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية بمختلف المجالات
الإحصاء: 4.6 % ارتفاعا في الصادرات المصرية إلى فرنسا 2025
الابتهالات تملأ فنادق الحجاج.. بعثة القرعة تحتفى بالوافدين إلى مدينة الرسول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس "خارجية النواب": زيارة ماكرون ترسيخ لقوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية بمختلف المجالات

رئيس خارجية النواب مع مندوب الوكالة
رئيس خارجية النواب مع مندوب الوكالة
أ اش أ

ثمن النائب سامح شكرى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وزير الخارجية السابق، الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر وافتتاح المقرر الجامعي الجديد لجامعة سنجور في مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن هذه الزيارة تعد ترسيخا لقوة العلاقات المصرية الفرنسية في مختلف المجالات وخصوصا الثقافية والعلمية.

وقال النائب شكري، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن العلاقات المصرية الفرنسية لها خصوصيتها وزيارة الرئيس ماكرون تؤكد عمق هذه العلاقات بين البلدين وترسيخها، مضيفا أن قيام الرئيس ماكرون ، خلال الزيارة ، بافتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور في مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية تعد تكريسا للتعاون والعلاقات الثقافية بين القاهرة وباريس.

وأكد أن الزيارة تأتي في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين قيادتي البلدين، لافتا إلى العلاقة الخاصة التي تربط بين قيادتي البلدين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس ماكرون.

ونوه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وزير الخارجية السابق، إلى أن مثل هذه الزيارات تساهم في مزيد من التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدا أن اللقاءات والزيارات تخلق رؤى مشتركة للتعامل مع التحديات التي تواجه البلدين والمنطقة ومواجهتها في إطار السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد على أن فرنسا باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن ودولة كبيرة ومحورية في النطاق الأوروبي، فإن التنسيق والتعاون بينها وبين مصر يأتي في إطار العمل المشترك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي والإقليمي، مؤكدا أن مصر تؤمن بالعمل المشترك مع كافة الشركاء والأطراف لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي.

ويشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اِفتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، بمدينة برج العرب الجديدة، بحضور الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" وعدد من المسؤولين الأفارقة.

ويعد المقر الجامعي الجديد لجامعة سنجور في مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، نقلة نوعية للجامعة الفرنكوفونية الدولية.

ويمتد الحرم الجامعي على مساحة 10 أفدنة ويضم مبنيين أكاديميين ومبنى إداريا وقاعة مؤتمرات ومبنى للمطعم وأربعة مبانٍ سكنية للطلاب ومبنى لسكن الموظفين وآخر للزائرين وصالة ألعاب رياضية، وحمام سباحة، وملعبا متعدد الأغراض، وملاعب إسكواش.

يشار إلى أن جامعة سنجور هي جامعة فرنكوفونية دولية تأسست عام 1990 في الإسكندرية، وتعد إحدى المؤسسات الرئيسية التابعة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، والتي سميت تيمنا بالرئيس والشاعر السنغالي ليوبولد سنجور، وتركز على تقديم برامج ماجستير متخصصة في مجالات التنمية الصحة، البيئة، الثقافة، الإدارة، والتعليم لتأهيل الكوادر الإفريقية.

إسر

النائب سامح شكرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

صورة أرشيفية

ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف مفاجآت في حالة الطقس بداية من اليوم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة

وجبة في 10 دقائق .. بدون لحوم ولا فراخ وطعمها شهي وتشبع الأسرة

صورة أرشيفية

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة شابين وإصابة 5 آخرين خلال زفة عروسين بالغربية

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا ويكشف الشروط

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

أسعار الخراف

قبل عيد الأضحى 2026.. كيفية تقسيم الأضحية وسعر كيلو الخراف القائم

منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ماهي الفئات المستحقة؟.. خطوات الحصول على 1500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة

بالصور

حملات مرورية مكثفة بشوارع الشرقية لتحقيق السيولة والإنضباط المروري

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بين الرجل والمرأة.. خبير: العلاقات الرمادية أخطر أنواع التعلق العاطفي

مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية

صوامع وشون الشرقية تستقبل 375 ألف طن من القمح المورد

قمح
قمح
قمح

إطلالة مختلفة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بظهورها اللافت

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

فيديو

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد